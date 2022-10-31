Федерация фристайла России проводит объединенный спортивный сбор в Кировске

Около 50 сильнейших спортсменов страны тренируются в Кировске на различных спортивных площадках. В том числе и в залах Кировской спортивной школы олимпийского резерва.

Кольское Заполярье встретило основной состав сборной России по фристайлу в дисциплине могул. Напомним, что первый этап Кубка России по горнолыжному спорту нового сезона пройдёт в Кировске с 21 по 26 ноября, второй этап состоится в Полярных Зорях с 28 ноября по 3 декабря.

Всего будет 12 этапов в различных точках страны.