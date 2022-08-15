Федеральная антимонопольная служба возобновляет работу региональных штабов по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов

В конце июля - начале августа Росстат на протяжении двух недель фиксировал рост цен на бензин. Повышение было отмечено в 21 регионе. Более всего топливо подорожало в республиках Карелия и Тыва. Снижение цен было зафиксировано в семи субъектах России. Более всего бензин подешевел в Магаданской области – почти на 2,5%.