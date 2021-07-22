Федеральная Авиалесоохрана начала встречный отжиг для окончательной ликвидации лесного пожара в Карелии

На тушении крупных лесных пожаров в республике по обращению Губернатора региона привлечены 55 парашютистов-десантников в том числе из Мурманской и Архангельской Авиалесоохраны. Переброшенные в регион специалисты задействованы на самых сложных и крупных возгораниях, эффективная борьба с которыми возможна только при помощи контролируемого встречного отжига.

Технология крайне сложна и требует специальных знаний и навыков.

Режим ЧС установлен в Суоярвском и Сегежском районах. За прошедшие сутки в Карелии возникли 4 новых лесных пожара, ликвидированы 9.