Федеральная налоговая служба напоминает о начале рассылки уведомлений

Заплатить по счетам необходимо до 1 декабря.

Уплата имущественных налогов касается собственников транспорта, квартир, жилых домов. Гражданам, которые не получили уведомления, следует обратиться в налоговую инспекцию. Уведомления не направляются в случаях, когда физическое лицо обладает льготами, или общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, а также, если налогоплательщик имеет «Личный кабинет» на сайте ФНС, с отказом от «бумажной» рассылки.

Николай Юмаев, заместитель начальник ИФНС по городу Мурманску: «Не получившим налоговое уведомление до 1 ноября 2021 года, необходимо обратиться в налоговый орган, либо отделение МФЦ по вопросам, касающимся исчисления и уплаты имущественных налогов. Налогоплательщики в праве обратиться в налоговый орган, либо ознакомиться с информацией на промо-странице «Налоговые уведомления 2021 года», размещённые на сайте Федеральной налоговой службы».