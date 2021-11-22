День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.21 19:30
Федеральная пассажирская компания отменит часть поездов на нескольких направлениях или увеличит интервалы их курсирования
Вероятно, приостановка продажи билетов коснётся 44 поездов, сообщает «РБК».
Пересмотр графика связан с потребительским спросом. Речь идёт о поездах, следующих по маршрутам Москва - Мурманск, Москва - Санкт-Петербург, Москва - Волгоград, Москва - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Адлер, Вологда - Санкт-Петербург.
В случае необходимости расписание будет пересмотрено. При этом в новогодний период запустят около 500 дополнительных поездов по востребованным маршрутам.
Комментарии
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Последние комментарии
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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