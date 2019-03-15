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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.19 19:30

Федеральная программа «Культура» приносит радость юным музыкантам Заполярья

В Мурманской области началась реализация президентской программы «Культура». Тремя новенькими фортепиано теперь гордятся школы искусств ЗАТО Александровск.

Лауреат многих музыкальных конкурсов Анастасия Кузнецова на фортепиано играет уже 8 лет. Девушка любит произведения Рахманинова, но сегодня исполняет на новеньком инструменте Чайковского, впрочем, и такой выбор простой логике не поддаётся, так как пианино, за которым сидит Настя, названо в честь ещё одного известного русского композитора Михаила Глинки.

«Звучание хорошее, звонкий инструмент, слышно любые клавиши хорошо, - делится своими ощущениями от нового инструмента  Анастасия Кузнецова, учащаяся Детской школы искусств г. Полярного. - По ощущениям, клавиши такие мягкие, мне нравятся».

Заменить классику, считают Настя и другие музыканты, никаким современным электронным аналогам не под силу. В классическом инструменте есть особая душа. «Людям нравится классические фортепиано, они не могут привыкнуть к электронному, -  считает Анастасия Кузнецова, учащаяся Детской школы искусств г. Полярного. - Классический – он и есть  классический!».

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств г. Полярного, дополняет подопечную: «Это разные вещи, они всё-таки не подлежат сравнению. Их нельзя вообще просто сравнивать. Цифровое – это цифровое, это новый век, удобно и компактно. А классический, как театр – вечный. Вот и инструменты музыкальные - они вечны в своём классическом варианте».

В этом году новые фортепиано привезли сразу в три школы большого ЗАТО. Они закуплены в рамках национального проекта «Культура». Всего Мурманская область получила 24 инструмента, которые доставили к нам из Санкт-Петербурга.

«В этом же году ожидается поставка народных и духовых инструментов в рамках федеральной программы, - сообщила  Наталья Лузина, главный специалист комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Почему выбор бал на клавишные? Это связано с запросами, так как больше всего обучающихся в школах искусств именно по направлению фортепиано».

Для того чтобы сохранить инструменты, в классе стараются поддерживать   оптимальную для древесины и облицовочных материалов условия.

Федеральная программа «Культура» даёт шанс реализоваться большему числу учащихся. Многие из них, хоть и не станут великими исполнителями и композиторами, но вкус к классической музыке непременно разовьют. «Когда прикасаешься к клавишам,  от них исходит неимоверно яркое звучание, которое отличается от других инструментов, которые у нас находятся в школе», - отмечает Светлана Дарий, директор детской школы искусств г. Снежногорска.

«Я сам очень большой ценитель музыки,  - замечает Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Люблю классические произведения, поэтому я уверен, что в ближайшее время наши пианисты на таких прекрасных инструментах начнут выигрывать не только областные, но и всероссийские, и международные конкурсы».

А пока юным музыкантам необходимо учиться и ещё раз учится. Даже заурядные гаммы станут звучать немного ярче и интереснее на новеньких «Глинках».

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