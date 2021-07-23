Федеральная служба государственной статистики собирается провести сельскохозяйственную микроперепись

Сельскохозяйственная микроперепись организована Федеральной службой государственной статистики не впервые. Последний раз такое общероссийское событие проходило в 2016 году. Цель переписи – создание массива статистических данных о изменениях, случившихся в аграрном секторе за последние 5 лет.

Татьяна Куликова, заместитель руководителя Мурманскстата: «Меняются финансовые потоки, мы видим, что в аграрный сектор в последние годы были очень большие финансовые вложения. Общая экономическая ситуация в стране меняется, меняются потоки трудовых мигрантов, которые тоже влияют на ситуацию в аграрном секторе, поэтому было принято такое решение, чтобы иметь чёткую картину, чтобы знать, что происходит в этом секторе, чтобы оценить продовольственную безопасность страны».

Собранная информация будет использована для прогнозирования развития сельского хозяйства. На основе полученных данных разработают методы экономической поддержки аграриев. Под обязательную перепись попадают все сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, товарищества, а также личные подсобные хозяйства граждан. В общей сложности, переписчикам предстоит обойти около 6 тысяч индивидуальных хозяйств нашего Заполярья.

Переписчики, помимо яркой формы зелёного цвета, будут снабжены специальным планшетом.

Татьяна Куликова, заместитель руководителя Мурманскстата: «Весь сбор информации будет осуществляться на планшетных компьютерах. Бумажные листочки, как было раньше они не предусмотрены. Информация со слов населения будет вносится на планшетный компьютер и дальше перекачивается в информационную систему, что сократит процесс ввода, обработки информации. Итоги переписи будут получены в более сжатые сроки».

Перепись состоится с 1-го по 30 августа, а к концу года уже будут получены первые результаты. Все данные будут записываться со слов самих людей и никаких документов представлять не потребуется.

Мурманскстат убедительно просит поучаствовать в переписи как можно большее число аграриев.