Федеральное министерство поможет региону в развитии физкультурно-оздоровительных комплексов

По итогам визита министра спорта Олега Матыцина в наш регион стало известно, что это ведомство окажет помощь при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в Заозерске и Кандалакше, а также поддержит проект по развитию натурбана на юге Кольского полуслова.

Проектирование комплексов уже завершено, как только позволит погода, рабочие должны приступить к строительству объектов, отметил глава региона.

Губернатор и министр спорта России так же подписали Соглашение о сотрудничестве. Фактически это «дорожная карта» по строительству инфраструктуры для занятий профессиональным и массовым спортом. Акцент будет сделан на создании небольших комплексов в сельской местности и малых городах. Финансироваться проект будет из федеральных средств.