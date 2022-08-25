Федеральное правительство поддержало инициативу Андрея Чибиса о возмещении пенсионерам затрат за проезд на автомобиле к месту отдыха

«Мы дважды обращались в правительство Российской Федерации с предложением урегулировать на законодательном уровне этот вопрос. И я благодарю правительство России и лично Михаила Владимировича Мишустина за поддержку. Эта мера очень важна для наших жителей, и в том числе позволит им сократить расходы на отдых», – отметил глава региона Андрей Чибис.

Подписано постановление, закрепляющее право неработающих северян, получающих страховые пенсии, на компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно на личном транспорте.

«Мы дважды обращались в правительство Российской Федерации с предложением урегулировать на законодательном уровне этот вопрос. И я благодарю правительство России и лично Михаила Владимировича Мишустина за поддержку. Эта мера очень важна для наших жителей, и в том числе позволит им сократить расходы на отдых», – отметил глава региона Андрей Чибис.

Напомним, в Мурманской области, как и в других районах Крайнего Севера, неработающим гражданам, получающим пенсию по старости или по инвалидности, раз в два года за счёт федеральных средств возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Раньше такую льготу можно было получить за путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Теперь эти возможности расширяются.

Для возмещения расходов пенсионерам нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда.