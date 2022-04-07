Федеральное правительство поддержит строительную отрасль Мурманской области

Договоренностей в этой сфере удалось достичь в рамках состоявшейся рабочей встречи министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и губернатора Андрея Чибиса.

Регион получит дополнительную федеральную поддержку на компенсацию удорожания объектов капитального и стимулирование жилищного строительств. Помимо этого, глава федерального ведомства Ирек Файзуллин поддержал Мурманскую область в вопросе увеличения расчётной стоимости строительства 1 кв. метра жилья в регионе для получения дополнительного федерального финансирования.