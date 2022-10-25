Федеральную инициативу, запрещающую пропаганду нетрадиционных ценностей на законодательном уровне, региональные депутаты поддержали

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «На физических лиц санкция от 100000 до 200000 рублей. На юридических лиц от 800000 до 1000000 рублей. Если нет отягчающих обстоятельств. При отягчающих обстоятельствах, подчёркиваю, при отсутствии уголовной ответственности, то есть, если не подлежит уголовной ответственности, накладывается только административная ответственность, там санкция до 4000000».

Мурманская областная Дума сегодня собралась на внеочередное заседание. Депутатам необходимо было проголосовать за федеральную инициативу, запрещающую пропаганду нетрадиционных ценностей на законодательном уровне.

В повестке депутатов всего два вопроса, рассматривать которые решили сразу пакетом. Один из них касается запрета в СМИ информации, содержащей искаженное представление о равнозначности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Законы, которые работают сейчас, этой стороны взаимодействий, утверждают депутаты, не касаются. Также закон обязывает владельцев новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и соцсетей не допускать распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений на своих площадках.

Артур Попов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Данный законопроект устанавливает государством некую красную черту между интересами личными и интересами общими. Мы видим, что государство отдаёт предпочтение и парламентарии тоже защите материнства и детства».

Второй законопроект устанавливает административное наказание за демонстрацию такой деструктивной информации. И штрафы предусмотрены очень серьёзные.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «На физических лиц санкция от 100000 до 200000 рублей. На юридических лиц от 800000 до 1000000 рублей. Если нет отягчающих обстоятельств. При отягчающих обстоятельствах, подчёркиваю, при отсутствии уголовной ответственности, то есть, если не подлежит уголовной ответственности, накладывается только административная ответственность, там санкция до 4000000».

Отягчающим обстоятельством, например, может стать распространение гражданином пропаганды гомосексуализма при помощи интернета. Больше охват аудитории, выше наказание, считают депутаты.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Эти два законопроекта находятся в ведении как страны в целом, так и субъектов. Поэтому крайне необходимы ответы как исполнительной, так и законодательной власти. Сегодня пришло, Андрей Владимирович Чибис поддержал эти два законопроекта, которые внесли в Думу. Сегодня мы рассмотрим на заседании Думы».

Депутаты утверждают, личные права и свободы данная инициатива никак не ограничивает. Чем люди занимаются у себя дома, законотворцев не волнует. Интересует их только защита детей от информации, которая может навредить их психике и сформировать неверное представление о семейных ценностях.