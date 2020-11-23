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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.11.20 19:30

Федеральные деньги – на реновацию Больничного городка, на модернизацию первичного звена здравоохранения

Рыбаки-прибрежники продолжают добиваться изменения закона о прибрежном лове. В конце ноября проект закона рассмотрят на правительственной комиссии под руководством вице-премьера. Также правительство России выделило почти 560 миллионов рублей на реновацию больничного городка в Мурманске. Об этом сообщил Андрей Чибис во время оперативного совещания в правительстве региона.

Работа прибрежников в Мурманской области сегодня практически остановлена. Виноват в этом законопроект, запрещающий рыбакам обрабатывать улов на борту судна. Согласно ему, улов на берег надо поставлять не потрошенным. Сделать это невозможно, утверждают рыбаки. Ведь за время, которое судну необходимо потратить для захода в порт, такая рыба испортится. Более того, госты и ветеринарные правила, наоборот, говорят о том, что треску и пикшу, на которой и специализируется большинство компаний, необходимо обрабатывать сразу же после поимки: обезглавливать, потрошить и выпускать кровь. Единственный выход - попробовать изменить мешающий работать законопроект. В этом рыбакам помогает правительство региона. В конце ноября изменения рассмотрят на правительственной комиссии в Государственной Думе.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «Данным проектом предусмотрено, что до первого июля 2021 года на судах, осуществляющих прибрежное рыболовство, допускается проводить обработку водных биологических ресурсов, путём потрошения обескровливания и обезглавливания. При этом рыбные отходы в виде голов подлежат доставке в места выгрузки прибрежного рыболовства на территории субъекта РФ».

Ещё одна тема оперативного совещания - реновация Больничного городка. На создание современной инфраструктуры в этом микрорайоне Мурманска Министерство строительства Российской Федерации выделит почти 560 миллионов рублей. Деньги предусмотрены в рамках федерального проекта «Жильё». На эти средства построят электрокотельную, сети теплоснабжения, проложат ливнёвку, реконструируют автомобильные дороги, а также подведут сети водоснабжения и водоотведения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу Владислава Владимировича отработать все необходимые бюрократические процедуры по получению этих ресурсов и всю необходимую документацию для проектирования модернизированных инженерных сетей. Для нас принципиально важно, мы с вами об этом говорили, развитие жилищного строительства. Соответственно, на этой неделе мы рабочее совещание по этому поводу проведём по ходу реализации этого проекта».

Губернатор заявил, что в следующем году Мурманская область из федерального центра получит 668 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. На эти средства, в том числе, планируется строить новые корпуса областного онкологического диспансера.

Комментарии

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