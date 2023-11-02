День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.23 19:30
Федеральные деньги помогут компенсировать возросшие затраты на топочной мазут для котельных нашего региона
11 миллиардов рублей. Такую сумму Президент России поручил выделить из федерального бюджета для Мурманской области в качестве дополнительной финансовой помощи.
Эти средства помогут компенсировать возросшие затраты на топочной мазут для котельных региона. Соответствующий документ опубликован нас сайте Кремля.
Этот вопрос детально рассматривался на совещании с членами правительства России под руководством президента в конце сентября.
Стоит отметить, что с начала года цена на мазут выросла в 3,5 раза. По словам губернатора, без поддержки федерального бюджета дополнительные затраты на прохождение всего текущего отопительного сезона составили бы более 21 млрд. При этом тарифы на теплоэнергию для населения не растут пропорционально росту стоимости мазута. Эту разницу власти компенсируют.
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