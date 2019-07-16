Федералы поддержали наш регион, выделив миллиарды на подготовку к отопительному сезону

Мурманская область получила поддержку из федерального бюджета. Более 3 миллиардов рублей выделены на подготовку к отопительному сезону.

Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что эта сумма - существенное подспорье, позволяющее более уверенно планировать грядущий отопительный период.

Вопрос мазутозависимости региона ещё не закрыт, но, по словам врио губернатора, взаимодействие с федеральным правительством в этой сфере будет продолжено. Необходимость в такой поддержке возникла в результате резкого роста цен на топливо в 2018 году.