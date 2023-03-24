Фёдор Конюхов и Иван Меняйло начали свой трансконтинентальный перелёт на тепловом воздушном шаре

Старт исторической экспедиции состоялся 24 марта в 5 часов 15 минут с площадки неподалеку от Кировска.

Фёдор Конюхов, путешественник: «Для меня самое главное в путешествии – это приключения. Представляете, ночь, а мы на высоте… И ещё хочется поставить мировой рекорд».

Чтобы установить сразу два мировых рекорда – на дальность и длительность полёта – они преодолеют расстояние 2500 тысяч км (действующий рекорд – 2360 км) за 60 часов. Специально для этой исторической экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар с объёмом оболочки 12 тысяч кубометров – самый большой, созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

Во время всего полёта фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта. Он же зафиксирует и посадку аэростата.

Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Фёдор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.