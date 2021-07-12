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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.21 19:30

Фёдор Конюхов отправился в экспедицию на Северный полюс за микропластиком

Прославленный российский путешественник едет в Арктику. Ради науки Фёдор Конюхов проведёт две недели в экстремальных условиях Северного полюса на дрейфующей льдине. На краю земли он будет «слушать» землю и океан при помощи специальных датчиков.

Экологический проект «Чистая Арктика» стартовал в Мурманске, он призван привлечь внимание общественности, власти и бизнеса к проблеме загрязнения арктического побережья продуктами жизнедеятельности человека. Отважный путешественник, обладатель множества наград и рекордов Фёдор Конюхов отправится в экспедицию на ледоколе «50 лет Победы», чтоб потом спуститься на льдину, разбить на ней полярную мини-станцию и провести там 2 недели. Под руководством учёных-океанологов Конюхов планирует сделать замеры микропластика, попадающего в Северный Ледовитый океан посредством различных течений.

Фёдор Конюхов, путешественник: «Микропластик за счёт течения попадает на  Северный полюс. Конечно, с наших рек. Обь берёт начало со Средней Азии, впадают реки, соответственно, несёт всё в Ледовитый Океан, а в Ледовитом океане пластик разлагается за счёт ультрафиолета».

Одиночная высадка на льдину предпринимается впервые, причём вопросы экологии соблюдаются везде – весь мусор исследователи заберут с собой. Во время дрейфа льдина должна преодолеть более 120 км в сторону Гренландии.

Первым с инициативой по очистке арктических территорий от мусора выступил капитан ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов.

Николай Савельев, руководитель экспедиции «Чистая Арктика»: «Был призыв, лозунг капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова, он работает в Арктике уже десятилетия и видит насколько в Арктике, скажем так, оставлены следы деятельности человека».

В рамках экспедиции уже организовано волонтёрское движение, которое должно помочь соблюдать режим чистоты в северных широтах. По словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, проект «Чистая Арктика» имеет огромное значение для региона, поскольку позволит обратить внимание многих промышленных предприятий на проблему экологии.

Судно учёных поведёт опытный капитан Руслан Сасов. Он уверен в успешности экспедиции. Как и остальные арктические капитаны, Сасов душой болеет за проект «Чистая Арктика».

Руслан Сасов, капитан атомного ледокола «50 лет Победы»: «Проект «Чистая Арктика» все наши капитаны, как мы говорим – арктические капитаны, поддержали, но я не думаю, что только наши капитаны, я думаю, что  весь народ российский тоже поддержит проект «Чистая Арктика».

За здоровье экипажа экспедиции можно не беспокоиться, на борту будет команда опытных врачей, все осмотрены и привиты, а для экстренных случаев даже имеется собственный запас вакцины.

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