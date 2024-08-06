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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.24 19:30

Фёдор Конюхов вновь на Большой земле и с очередными мировыми рекордами, или «Я бы остался ещё»

Месяц назад мы провожали легендарного Фёдора Конюхова на Северный полюс. Тогда он обещал вернуться с двумя мировыми рекордами и выполненной исследовательской миссией.

Обещания путешественник сдержал. Первый рекорд, который был установлен в пути – успешный перелёт от 86 градуса северной широты до Северного полюса на мотопараплане. Его Фёдор Конюхов выполнил вместе с пилотом Игорем Потапкиным. Получилось всё не с первой попытки.

Игорь Потапкин, пилот: «Тёплый фронт заходил с тёплым ветром и осадками. Положительная температура и влажность нам давали обледенение. Сегодня условия сохранились, но они в более лёгкой форме. Делаем попытку в надежде пробить облака и уйти на маршрут».

Они провели в полёте 10 непростых часов.

Фёдор Конюхов, российский путешественник: «Самое страшное было всё время. Я когда готовился, было страшно, и когда взлетели. А когда приземлялись ещё, то ещё страшнее. У нас была плохая погода, видимости не было. Топливо закончилось. Мы на Северном полюсе хлюпнулись прямо на озеро с пресной воды, но оно не глубокое - по метру. И мы прямо в это озеро».

Второй мировой рекорд Фёдору Конюхову предстояло установить уже в одиночку.

На льдине он разбил экспедиционный лагерь, дрейфовал и собирал пробы воды на наличие микропластика в океане, а также изучал сейсмические активности на полюсе. В свободное время путешественник рисовал, создал за этот период 10 новых картин. 30 июля Конюхов завершил свой одиночный эксперимент, хотя, как признается, не хотел.

Фёдор Конюхов, российский путешественник: «Одному красиво. Я бы там жил на Северном полюсе. Но пришёл ледокол, мне сообщили, что меня забирают, потому что уже не придут сюда. До следующего сезона далеко, а в этом сезоне больше меня никто не сможет забрать. И меня, можно сказать, силком забрали. Я бы остался ещё».

Если вам страшно представить, как можно пробыть в бескрайних льдах в одиночестве столько времени, то вот вам ещё информация для размышлений: дрейфующую льдину нашли не сразу. Это была настоящая операция по поиску и спасению Фёдора Филипповича, в которой участвовали даже пассажиры ледокола «50 лет Победы».

Руслан Сасов, капитан атомного ледокола «50 лет Победы»: «Когда мы уже подходили к льдине, она уже, можно сказать, отдельно плавала, а вокруг вода, сильный ветер 17-18 м/с. Представляете, работы грузовые сложно проводить, а тем более высадка на лёд: сначала людей, которые помогали собирать полярную станцию. Время было ограничено. Была создана команда туристов, которые хотели помочь».

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров: «Это вовлечение создало совершенно другое ощущение у людей. Это не просто причастие к рекорду, понятно, что нет, рекорд – безусловно, достижение самого Фёдора Филипповича. Но это перезагрузило отношение к самим арктическим путешествиям, походам на Северный полюс, к визитам и приключениям в наших арктических регионах. Я считаю, что это был шаг не просто зафиксировать рекорд, а позволить путешественникам стать частью важного мероприятия».

Это путешествие на Северный полюс завершено, но времени на отдых у Федора Конюхова нет. Приключения зовут. Теперь он отправляется на Кавказ, чтобы подняться на воздушном шаре на 12 тысяч метров. Это будет новый рекорд.

 

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