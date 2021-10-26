Фёдор Конюхов заложил рябиновый сад в честь Кольских святых

Саженцы для него передал в дар митрополит Мурманский Митрофан.

На днях саженцы были доставлены в родную деревню Фёдора Конюхова, расположенную в Заокском районе Тульской области. Там знаменитый путешественник строит часовню в честь преподобного Варлаама Керетского.

Конюхов лично высадил перед часовней шесть рябин, а из остальных 64-х деревьев неподалёку обустроен рябиновый сад в честь всех Кольских святых. В скором времени будет изготовлена памятная табличка о закладке, а для освящения сада планируют пригласить митрополита Митрофана.

По словам Фёдора Конюхова, он совершил одиночный кругосветный переход на вёсельной лодке, вдохновлённый примером трехлетнего непрерывного плавания преподобного Варлаама Керетского, о котором прочитал в книгах митрополита Митрофана.