Фёдор отбил Снежку у Марса. Жизнь налаживается

В селе Кузомень Терского района ещё в 80-е годы прошлого века завезли якутских лошадей для колхозных нужд. Сейчас животные фактически находятся на самовыпасе, и на людей они похожи гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Помимо лошадей в село из далёкого Оймякона привезли овцебыков и яков. Какое-то время лошадки работали в колхозе «Беломорский рыбак». Есть мнение, что к животным так и не нашли подход, да и содержание обходилось в копеечку. В конечном счёте они оказались предоставлены сами себе, а часть скота ушла в село Кузомень.

Со временем одичавшие лошади начали плодиться – совсем недавно северяне радовались пополнению в паре Марса и Снежки. Однако сейчас знаменитая в соцсетях лошадиная семья распалась. Марс, теряющий свой альфа-статус из-за возраста и проблем со здоровьем, не смог выдержать конкуренции с более молодым и умным конём Фёдором.

Как можно заметить, между миром людей и животных не так уж и много различий. По оценкам экспертов, Снежка должна скоро ожеребиться.