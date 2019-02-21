Фельдшер - им доверяем даже то, что дороже своего здоровья

Сегодня все фельдшеры страны отмечают свой неофициальный профессиональный праздник. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на станции скорой помощи, чтобы увидеть жизнь коллектива изнутри.

В настоящее время во всех уголках Мурманской области трудятся около 500 фельдшеров. Большая их часть работают на скорой помощи, нередко возглавляя бригаду.

47 лет назад во время учебной практики Лариса Мершина пришла на станцию и после окончания учёбы профессию не меняла ни разу. «Это живая работа, не рутинная, как в поликлиниках. Там идут бумаги, а здесь работа руками, головой, поэтому эта работа интересная. Я с удовольствием отработала все свои годы», - рассказывает Лариса Мершина, фельдшер.

Сегодня фельдшер с почти полувековым стажем уже не ездит на реанимобиле, а несёт дежурство в диспетчерской, где принимает по несколько сотен звонков в день. Оранжевый чемоданчик и место в машине по наследству перешли к более молодому поколению.

Эльвира Яцко с детства мечтала спасать людей. Вот только девушка и не догадывалась, что свой непростой долг выполнять будет в Мурманске, а не в родном Ростове. Всё изменила одна встреча, повлёкшая за собой замужество с военным. Но молодой Эльвире понравилось в Заполярье и профессию она менять не хочет. «Я думаю, что остаюсь здесь на всю жизнь, потому что тут либо приходишь и тебе нравится это, тебе интересно, либо тебе не нравится, то ты уходишь, - раскрывает некий философский смысл своей профессии Эльвира Яцко, фельдшер выездной бригады Скорой медицинской помощи. - Мне нравится!».

Работа фельдшера из всего перечня медицинских профессий среднего звена - самая сложная и ответственная. В отличие от медицинской сестры фельдшер сам может принимать решения и в некоторых случаях даже назначать лечение больному. Порядка 80% всех медицинских бригад возглавляют фельдшеры.

«Фельдшер скорой помощи - это сотрудник, медработник, которому люди доверяют самое дорогое – это своё здоровье, - говорит Павел Соколов, главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи. – И, наверное, даже то, что дороже своего здоровья - это здоровье своих детей, потому что деток у нас в большинстве случаев лечат наши фельдшера. Поэтому, уважаемые коллеги, с праздником вас, всем вам желаю здоровья, материального благополучия и удачи на вашем непростом жизненном пути!».

Несмотря на престижность профессии и доступность обучения, скорая помощь сегодня очень нуждается в новых сотрудниках. Не каждый медик сможет выдержать такие напряженные условия работы.