Фельдшер - всегда на посту во имя спасения человеческих жизней

21 февраля в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают фельдшеры - специалисты, которые уметь работать в самых разных условиях, принимать быстрые и верные решения, качественно оказывать первую медицинскую помощь.

В этот день журналисты «Арктик-ТВ» отправились в Центре медицины катастроф, чтобы узнать, как устроена их работа.

Вот так начинается смена в отделении санитарной авиации. Это диспетчерский пункт. У телефона Алексей Зырянов. Сегодня в работе два фельдшера. За смену они могут принять от трёх до десяти обращений.

Поступил звонок, что у мужчины, возможно, перелом костей голени… На вызов выезжает Андрей Канев. Он в профессии 23 года. В школе любил биологию и с 10-го класса решил стать фельдшером.

На вопрос, за что он любит свою профессию, отвечает скромно и кратко: «За возможность людям помогать».

В их работе не бывает праздничных дней, бригады отделения санитарной авиации работают круглосуточно 7 дней в неделю. В составе семь фельдшеров - пять мужчин и две женщины. Они работают как самостоятельно, так и в команде специализированных бригад, которые формируют в зависимости от вызова.

Сотрудники отделения санитарной авиации вылетают на вызовы во все населённые пункты области, а также доставляют пациентов на санитарные базы в Москву и Санкт-Петербург.

Игорь Ермаков, старший фельдшер отделения санитарной авиации территориального Центра медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Работа фельдшера санитарной авиации состоит из двух основных позиций: оперативно-диспетчерская работа и непосредственно работа при выполнении санитарных заданий, ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, угрозы ЧС, выезд на ДТП с большим количеством пострадавших».

Это комната по формированию медицинских укладок. Укладками называют чемоданы, которые фельдшеры используют в своей работе. Помимо этого, здесь различное оборудование - транспортные мониторы, матрасы, шины, мягкие носилки. Всё зависит от ситуации по вызову или диагноза.

Андрей Канев после возвращения в центр рассказал, что использовал по своему санитарному заданию.

Андрей Канев, фельдшер отделения санитарной авиации территориального Центра медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «На данный выезд мы брали фельдшерскую укладку. Здесь всё необходимое оказания. Для инфузии - для обезболивания в данном случае и набор шин - для мобилизации конечностей».

Круг обязанностей фельдшера достаточно широк. Это люди, которые часто работают и на открытой местности. Их работа сопряжена со стрессовыми ситуациями, серьёзными физическими нагрузками и ночными дежурствами. И в свой профессиональный праздник они также на посту во имя спасения человеческих жизней.