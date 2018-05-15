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День за днём с «Арктик-ТВ»15.05.18 19:30

Фельдшерско-акушерскому пункту в селе Чаваньга нашли землю

Найти и оформить землю под строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Чаваньга на Терском берегу благодаря усилиям региональных властей все же удалось. На оперативном совещании в правительстве региона обсудили начало строительных работ на этом важном объекте. Так же участники заседания обсудили  высокие рейтинги, которые Мурманская область заняла в сфере госзакупок.

Благодаря вмешательству в ситуацию в Чаваньге специалистов Министерства имущественных отношений региона удалось оперативно найти участок земли пригодный для строительства  фельдшерско-акушерского пункта. История строительства в селе на Терском берегу медицинского учреждения тянется ещё с 2016 года. И как ни странно, возвести здание нового ФАПа были готовы ещё в прошлом году, но в процесс вмешались местные жители и представители РПЦ. Оказалось, что пункт должен разместиться на месте бывшей церкви. Сейчас ситуацию решили.

По словам представителей администрации Терского района, разрешение на строительство, согласно заверениям специалистов, рабочие получат до 8 июня. В региональном правительстве держат эту ситуацию на контроле и, судя по  итогам  всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ - ЗА честные закупки», кабинет областных министров свои ресурсы как трудовые так и денежные распределять умеет. Несмотря на коррупционные скандалы и судебные тяжбы с экс сотрудниками аппарата, которые обвиняются в растратах, эксперты наградили область кубком  за высокие результаты в «Рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем».

Участие в рейтинге приняли 46 регионов. Впервые он рассчитывался с учётом показателей закупочных систем муниципальных образований. Также на совещании был затронут вопрос о новшествах в системе госзакупок Мурманской области. Скорее всего, все заказы, связанные с областной казной,  централизуют. По мнению властей, такой подход, если и не позволит сэкономить, то, по крайней мере, позволит проводить аукционы и конкурсные процедуры без сбоев.

- Но при этом подготовка всех документов на конкурс и аукцион всё равно остается на муниципальных образованиях, которые вовлечены в эту процедуру, - отметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области.

Новшество пока не коснётся города Мурманска, который имеет достаточно серьёзный бюджет и объём закупок. Но если изменения покажут свою эффективность, то ввести его будет предложено и администрации областного центра.

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