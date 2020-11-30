Фельдшеры скорой помощи первыми сталкиваются с испуганными заболевшими людьми

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона опубликовал вторую серию проекта документалистов, посвященного работе врачей в сложный период пандемии.

В этот раз в кадре обычные фельдшеры скорой помощи, которые первыми сталкиваются с испуганными заболевшими людьми.

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