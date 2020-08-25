Фермерам в Пушном одного коровника мало!

От личного подсобного хозяйства - до перспективного крестьянско-фермерского. В посёлке Пушной семья занялась восстановлением коровников и возрождением животноводства. Сейчас на ферме живут 94 коровы, а владельцы выиграли грант от правительства Мурманской области.

В старый совхоз в Пушном, похоже, вдохнули новую жизнь. Здесь снова видна заботливая рука хозяина. Среди разваленных зданий - отремонтированный утеплённый коровник. Здание отделано сайдингом, в окнах – стеклопакеты. Сейчас в нём 94 коровы и это только начало. Развивают ферму местная жительница Мария Исаева и её муж.

Мария Исаева, глава крестьянско-фермерского хозяйства: «Мы взяли сначала одну корову с Междуречья. Она отелилась, стала давать молоко. Потом ещё прикупили. И так начали развивать личное подсобное хозяйство. В 2016 году я подала заявку на грант «Начинающий фермер». Выиграла полтора миллиона. Мы закупили телят. И вот с этого всё началось».

Сейчас фермерское хозяйство продолжает развиваться. Коровы дают молоко, его покупает североморский молочный завод. Деньги уходят на дальнейшее развитие хозяйства.

А фермеры из Пушного с самого утра уже на ногах. За животными необходим уход: и роды принять, и покормить вовремя и, при необходимости, ветеринара вызвать. Но своя ноша не тянет, утверждает муж Марии Константин Гладких.

Константин Гладких, глава крестьянско-фермерского хозяйства: «В город ехать - там делать нечего, там уже всё разметили. А сельское хозяйство - надо же что-то есть. Не всё ж на пластмассе сидеть. Хочется натуральных продуктов».

Планов на развитие - много. Фермеры хотят восстановить ещё один коровник. А затем и увеличить поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве. Работают и над увеличением надоев. С этой целью из Колы планируют возить дробину - остатки ингредиентов, используемых в пивоварении. Для этих целей купили даже небольшой грузовик. 60% от его стоимости семье компенсировало правительство Мурманской области. Более того, бизнес-план по развитию фермерского хозяйства выиграл правительственный грант на сумму 2,5 миллиона рублей.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «Наш регион северный. Немножко другие условия для развития крупного рогатого скота у нас. И выпаса свободного не так много, поэтому приходится откармливать коровок наших в стойле. Приходится, конечно, поддерживать. Поддерживать грантами, субсидиями всевозможными. И, естественно, мы в этом направлении очень активно работаем. У нас в текущем году три гранта. Для действующих фермеров грант, для начинающих, есть грант, который выиграла Мария Михайловна, - грант для развития семейных животноводческих хозяйств и для тех, кто только хочет начать заниматься фермерством».

Поддержка такого бизнеса идёт впрок. По итогам прошлого года фермерское хозяйство в Пушном сдало 71 тонну молока. В этом году показатели выше. Только за первое полугодие производство выросло более чем на 7%.