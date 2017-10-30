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День за днём с «Арктик-ТВ»30.10.17 19:30

Фестиваль «Arctic Wave» перенёс северян в будущее

Дополняй реальность. Фестиваль «Arctic Wave», который уже в третий раз состоялся в  Мончегорске при поддержке компании «Норникель», собрал сотни участников, которые могли ознакомиться с современными тенденциями компьютерных технологий и развлечений. VR-шлемы, гонки на квадрокоптерах и битвы роботов – это лишь часть  большой перфоманс-программы.

Сцена, в которой актёр ловко двигает предметы на экране огромного проектора, напоминает лучшие фантастические блокбастеры. Технологии в таких фильмах обычно идут далеко впереди существующих, но всё что происходит здесь и сейчас, вполне реально. Именно так  начинается третий фестиваль научных открытий «Arctic Wave». 

- Ребята, это мероприятие мы готовили вместе и для вас. В подготовке участвовали компания «Нирникель», город Мончегорск, учёные, - говорит Антон Косолапов, начальник управления региональных проектов Кольской ГМК. - Надеюсь, что сегодня вы посетите все шесть площадок, а  в конце дня каждый из вас унесёт в копилке знаний что-то для себя полезное.

- Спасибо «Норникелю» за такие профессиональные мероприятия,  - говорит Дмитрий Староверов, глава муниципального образования город Мончегорск. - Я знаю, что многие из вас ждали, когда будет следующий фестиваль «Arctic Wave», все ждали замечательных впечатлений, ощущений, новых идей и мыслей. Поздравляю всех с праздником.

Чтобы объявить о начале фестиваля, организаторы не стали перерезать ленту и поднимать флаг, а осветили путь в темноте лазером. После чего участкам программы продемонстрировали вдохновляющие на великие открытия видеоролики. Чего стоит вымышленная переписка Ломоносова, Теслы, Ньютона и Менделеева в соцсетях? Также организаторы  наградили участников школы молодых блогеров «Кинолаб».

Объединиться в сеть можно и без космических технологий. Финальную точку  в церемонии поставил необычный перфоманс. Участников связала друг с другом очень даже видимая нить - огромную неоновую сеть ребята сплели прямо на глазах всех участников фестиваля.

Лейтмотив фестиваля в этом году самый передовой и связан, прежде всего, с компьютерными технологиями – теми, что помогают делать нашу жизнь похожей на сюжеты из книг и кинофильмов о будущем.  

Говорим, дополненная реальность, а подразумеваем VR технологии. А именно, очки виртуальной реальности. Сегодня такое устройство можно сделать даже из картона, а экраном послужит обычный смартфон. Но куда более интересно использовать готовые решения. Например, с игровой приставкой. «Было страшновато, реально, как в жизни всё!», – поражается увиденному Алексей Корепин, участник фестиваля научных открытий «Arctic Wave».

В Интернете много роликов, когда люди пугались таких устройств. В созданном мире можно не только разминировать бомбу, но и кататься на американских горках и ходить по краю бездны.  И пусть эта реальность - вымысел, адреналин зашкаливает по-настоящему. «В виртуальном  пространстве ничего такого нет, просто сидишь за столом перед бомбой. Есть ребята, которые просто теряются, так как не знают, что делать, что говорить. Не понимают, что происходит», - рассказывает Максим Ярыгов, куратор площадки виртуальной реальности.

Благодаря современным технологиям, можно не только безопасно отдыхать и выпускать эмоциональный пар, но и рисовать на стенах, не нарушая законы. В помощь художникам-бунтарям пришла цифровая стена. По сути, это экран, изображение на который переносит проектор. Только делает он это с тыльной стороны экрана, а для  нанесения рисунков используются цифровые баллончики с краской.

- А может обычный человек для себя такую машину приобрести домой? – интересуются участники фестиваля.

- Я думаю, что это бессмысленно, она очень много места занимает - целых шесть квадратов, - говорит Егор Галисевич, куратор площадки «Цифровой художник».

После такого позитивного опыта у юных художников наверняка отпадёт желание рисовать на стенах настоящих домов. Но куда деваться, если молодая, мятежная душа так и просит разрушений? Выход есть – битвы роботов. Машины, собранные из конструктора «Лего», сражаются за звание самого сильного. Парням, увлеченным этим делом нужно как минимум отлично проявить себя в роли конструктора, а в дальнейшем и пилота. Обычно эти обязанности они делят в зависимости от собственных предпочтений и навыков.

- Мы их на занятиях собирали недели две, - рассказывает Александр Бань, конструктор роботов, участник фестиваля научных открытий «Arctic Wave». - Не жалко, что он пострадает?!

- Не жалко, соберём заново!

Не боятся разбить маленькие летательные аппараты и участники мастер-класса по управлению дронами.  На квадрокоптерах  уже давно устраивают гонки с препятствиями. Смотрятся воздушные заезды не хуже формульных. Вот только фанатов дисциплины пока мало. К слову, у девушек, вопреки расхожему мнению, быстрее получается научиться управлять миниатюрным воздушным судном.  

- Мальчики сразу дают газ и полетели, - рассказывает Сергей Мезенцев, куратор площадки. - Они думают, что так лучше, но у них не получается  поэтому. А  девочки всё делают плавно и осторожно.

Осторожность -  не про учёных «сумасшедшей лаборатории». Именно за такие эксперименты их и любят зрители. На фестивале запросто можно найти развлечение по душе. Одни играют в приставку или футбол, правда, гонять мяч по полю приходится  не обычный, а виртуальный. Зато - своими ногами и без джойстика в руках. А если кто-то устал –  добро пожаловать на познавательные лекции в тихих  помещениях. Когда ещё послушаешь таких спикеров, как космонавт-испытатель Дмитрий Петелин.

- Вы знаете, во время  общения с детьми получаешь очень много интересных вопросов, - отмечает Дмитрий Петелин, космонавт-испытатель, участник фестиваля научных открытий «Arctic Wave». - Иной раз они задают вопросы посложнее, чем взрослые, заставляют задуматься, а возвращаясь в звёздный городок, начинаешь по-другому мыслить.

Так же перед школьниками выступил один из редакторов сайта «Популярная механика» Тим Скоренко, он рассказал, как стать изобретателем и заработать на своих идеях. Ещё один гость – флейворист Сергей Белков поделился секретами блюд, способных «зарядить» желанием совершать открытия. 

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