Фестиваль «Белый медвежонок» объединяет мурманчан

Завершился традиционный городской фестиваль физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных учреждений «Белый медвежонок», который проходит в Мурманске уже 24 года подряд.

Из года в год в фестивале культуры и спорта «Белый медвежонок» принимают участие всё больше и больше детей - в этом году количество участников перевалило за десять с половиной тысяч! Все эти ребята на протяжении года активно принимали участие в соревнованиях, эстафетах и разных викторинах.

«Этот фестиваль объединяет всех детей города Мурманска, - говорит Ирина Малюк, директор СОШ № 56 Мурманска. - Это замечательно! Он объединяет не только детей, но и родителей, и педагогов, что очень и очень важно».

Фестиваль культуры и спорта «Белый медвежонок» охватил все детские сады заполярной столицы. Некоторые педагоги с детьми даже представили инновационные методики физического развития. «Если разложить их по номинациям, по видам и формам, то это будет не один десяток таких образовательных форм, - отмечает Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Поэтому у нас и результат такой хороший. Вы посмотрите, ребята осваивают не только зарядку, но они владеют и степом, наверное, не все взрослые понимают, что такое степ и не всегда это умеют делать. Они понимают ритмику, они пластичные, они применяют элементы художественной гимнастики».

Бороться за призы фестиваля можно было по трём номинациям: инновационный проект, спортивная семья и творческий конкурс «Физкультуре скажем ДА! Будешь ты здоров всегда!». Родителям, педагогам и ребятам предоставили возможность создать тематический плакат для привлечения взрослых и малышей к занятию спортом. В этой стезе себя проявили воспитанники детского сада № 46. «Сегодня замечательный праздник, у всех хорошее настроение. В глазах всех участников радость, положительные эмоции, а это тоже здоровье!», - говорит Ирина Матвеева, заведующая МБДОУ г.Мурманска № 46.

Победителям и лауреатам фестиваля вручили памятные грамоты. Но главным призом мероприятия всё же стали отличные эмоции и спортивное настроение.