Фестиваль «Белый медвежонок» прошёл в детском саду №46 Мурманска

Самбо тренирует силу, ловкость и, что немаловажно, дисциплину. Собранность самбистов проявляется как на ринге, так и в жизни. А заниматься этим единоборством можно с самого юного возраста, как это делают воспитанники детского сада №46.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46 города Мурманска, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Самбисты – это те люди, которые много добились не только в спорте, но и в жизни. И мы хотим, чтобы наши ребята выросли смелыми, ловкими, умеющими постоять не только за себя, но и защитить других».

Маленькие самбисты выступили с упражнениями на общую физическую подготовку и показали, чему научились на занятиях. Руководил юными спортсменами их тренер Леонид Сердюков – кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо, неоднократный победитель первенства области. В стенах детского сада можно найти уголок славы спортсмена. Медали и кубки Леонида здесь для того, чтобы ребята видели, каких высот и наград можно достичь в самбо.

Леонид Сердюков, тренер по самбо: «Самбо тренирует не только какие-то физические качества, но воспитывает характер, сплочённость команды, дружбу».

Малыши показали юмористическую сценку с применением приёмов самообороны, а взрослые самбисты продемонстрировали ребятам более серьёзные захваты.

В конце юные ученики принесли клятву самбистов. У них ещё всё впереди. Если они не пойдут в профессиональный спорт, то уроки точно пригодятся им на жизненном пути.