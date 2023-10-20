Фестиваль читающих семей – первый подобного рода конкурс провела библиотечная система ЗАТО Александровск

Среди хобби и серьёзных вне основной работы увлечений у главы семьи Кургапкиных – исторические реконструкции боёв. Представьте, какой это требует концентрации и углубленных знаний? Найти ответы и подробности для создания максимально реальной картины можно в архивах, и библиотеках. Именно поэтому составлять компанию при поисках информации отцу стали и дети.

Так Сергей решает сразу несколько серьёзных задач, в числе которых - чаще быть с семьёй.

Сергей Кургапкин, участник конкурса, г. Гаджиево: «В библиотеке своя особая атмосфера. Дети попадают в обстановку спокойствия: у меня даже дочка меняется, когда заходим в библиотеку. Она становится тише».

Неудивительно, что в конкурсе, запущенном библиотечной системой ЗАТО Александровск, Кургапкины стали самой эрудированно семьей. А вот креативность оказалась сильной стороной семьи Малышевых из Снежногорска. Подготовились они серьёзно: и видеоролики сняли, и книги детские почти все в библиотеке прочитали.

Игорь Малышев, участник конкурса, г. Снежногорск: «Пока мы готовились к этому конкурсу, наша любовь к чтению книги выросла кратно. Всем советую ходить в библиотеку и участвовать в таких конкурсах: это сближает семью и делает её более творческой».

У библиотекарей Александровска давно сложилась добрая традиция: с полезными книгами они посещают роддом и дарят крохам и их родителям издания со сказками и энциклопедии.

Юлия Говера, ведущий методист Центральной детской библиотеки, г. Полярный: «Мы всегда в читатели посвящаем с роддома: родился – и сразу читатель. Поэтому мы за то, чтобы семейные традиции чтения укреплялись: мамы, папы, бабушки, дедушки, дети, как раньше, приходили в библиотеки».

А сегодня первый фестиваль читающих семей объединил многодетные ячейки общества из разных городов большого ЗАТО, чтобы хорошие и полезные книги стали основой здорового общества.