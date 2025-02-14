Фестиваль детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани» стартует в Мурманске в 19-й раз

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему XIII Международному фестивалю-творческой лаборатории среди детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани».

Фестиваль детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани» проводится в столице Кольского Заполярья на протяжении уже 19 лет. И 2025 год не станет исключением.

Как и прежде, площадкой для события, которое состоится с 19 по 23 февраля станет Детская театральная школа города Мурманска. В этом году он объединит свыше 500 юных талантов и их педагогов из 22 театральных коллективов со всего Заполярья и России в целом.

Элина Прохоренкова, заместитель директора Детской театральной школы города Мурманска: «У нас представлено пять коллективов из Мурманска, шесть коллективов из муниципалитетов Мурманской области. Это наши любительские коллективы. И восемь коллективов из регионов России. Среди них: Санкт-Петербург, Курск, Москва, Архангельск, Екатеринбург. Вот такая у нас обширная география».

К слову, мероприятие сохранит свой международный статус. На этот раз в нём примут участие коллективы из Беларуси и Луганской Народной Республики. Правда, соревноваться они будут в режиме онлайн.

Элина Прохоренкова, заместитель директора Детской театральной школы города Мурманска: «Конкурсанты присылают онлайн-заявку, в которую включены сведения о коллективе, а также ссылку на видеозапись. А дальше наши члены жюри отсматривают все в режиме онлайн и выносят оценку по тем же критериям, как и у тех, кто будет в очной форме участвовать. В этот раз у нас представлены Республика Беларусь – города Минск и Гомель и Луганская Народная Республика – город Луганск».

Всего в рамках фестиваля театральными коллективами будут представлены более 30 спектаклей и игровых программ в 7 различных номинациях.

В качестве жюри же выступят высококлассные эксперты, причём не только из России. К слову, оценивать конкурсные выступления в этом году будет и выпускница Детской театральной школы города Мурманска, а ныне актриса Санкт-Петербургского государственного академического Малого драматического театра – Театра Европы Екатерина Клеопина.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре города Мурманска: «То, что сюда хотят вернуться люди, которые здесь были много-много лет назад, приезжают новые, наверное, уже говорит о качестве, высоком уровне предстоящего фестиваля. Это очень важно».

Во время фестиваля юные актёры и их руководители также побывают на экскурсии-сказке, посетят творческие лаборатории, поучаствуют в уникальных мастер-классах от членов жюри.

Организаторы мероприятия приглашают всех заполярных ценителей театра воочию увидеть яркие, непохожие друг на друга спектакли.