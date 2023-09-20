Фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» продолжает свою работу

В игре 48 познавательных и нескучных вопросов. Это неслучайное число - именно столько котельных у предприятия, они обеспечивают теплом и горячей водой 21 населённый пункт в Мурманской области.

Напомним, событие проходит на 70 площадках.

Чем отличается радиатор от батареи и какой свет, уходя из дома, можно не гасить? В рамках фестиваля энергосбережения и экологии «ВместеЯрче» в областной научной библиотеке молодёжка «Мурманэнергосбыта» организовала познавательную игру-квиз для школьников.

Юлиана Воложинова, участница квиза: «Мой класс пришёл сегодня в научную библиотеку. Мы поиграли в настольную игру, я вспомнила слово энергоснабжение. Я очень хочу сюда снова вернуться».

Алина Саешникова, участница квиза: «Я узнала про энергосберегающие лампочки, которые помогают нам не тратить лишние деньги».

Никита Гурьевский, участник квиза: «Меня поставил вопрос в тупик о том, какие вещества используют для того, чтобы градус поднялся. Используют газ, а дальше я не смог ответить».

В игре 48 познавательных и нескучных вопросов. Это неслучайное число - именно столько котельных у предприятия, они обеспечивают теплом и горячей водой 21 населённый пункт в Мурманской области.

Никита Демьянченко, юрисконсульт управления сбыта АО «МЭС»: «Цель - обучить детей, провести ликбез. Мы сидели и скрупулёзно искали вопросы, связанные с теплом… Но, по-моему, у нас это получилось».

Возможно, что среди маленьких знатоков окажутся будущие энергетики, такие как, например, Сергей Пентин.

Сергей Пентин, начальник топливной службы АО «МЭС»: «Почему меня заинтересовала теплоэнергетика? Это большая отрасль. Есть возможности для реализации своих знаний и потенциала».

Сергей сделал свой профессиональный выбор ещё в школе, а после окончания мурманского университета пришёл на работу в «Мурманэнергосбыт», где возглавил топливную службу.