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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.24 19:30

Фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» продолжает знакомить детей с темами экологии и энергосбережения

В этот раз 70 участников мероприятия поработали на разных площадках, а также эксперты провели совещание.

Перед открытием площадок состоялось подписание партнёрского соглашения о сотрудничестве между технопарком «Кванториум» и территориальным управлением одной из страховых компаний. В рамках этого документа предстоит просвещать детей в вопросах финансовой грамотности.

Юлия Орехова, директор территориального управления страховой компании: «Мероприятия, которые призваны повышать финансовую грамотность, знакомить детей и их родителей с тем, что такое финансы, чтобы защитить их от возможных рисков столкновения с мошенниками, какими-то другими ситуациями в жизни. Чтобы знали, как складывается семейный бюджет, чтобы они могли планировать свои цели и достигать того, что перед собой ставят».

Специалисты будут принимать участие в мероприятиях мурманского центра «Лапландия» и предлагать свои идеи: интерактивные игры, курсы и лекции, викторины. Чтобы дети умели не только изобретать, но и правильно потом продвигать свои разработки, продавать их и получать доход.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Сегодня такое время - век информационных технологий и нового технологического уклада. И одному педагогу обучить детей всем нюансам жизни в современном обществе уже невозможно. Поэтому мы привлекаем партнёров. Это индустриальные партнёры, предприятия, страховые компании, чтобы они учили детей финансовой и функциональной грамотности».

После этого юные участники фестиваля «ВместеЯрче», которые обучаются в разных школах Мурманска, разошлись по площадкам. Для них были открыты увлекательные мастер-классы. Например, группа ребят 12-17 лет создавала vr-приложение «Энергосбережение в доме». В другой аудитории дети 10-12 лет узнали, как изготавливают детскую игрушку калейдоскоп из оргстекла.

Только процессом создания изделия встреча не ограничилась.

Алина Анисимова, участница фестиваля «ВместеЯрче»: «Нам рассказывают много всего интересного».

Кирилл Журавлев, участник фестиваля «ВместеЯрче»: «Я узнал, почему надо экономить воду, когда чистишь зубы, выключать за собой свет».

Ещё одним увлекательным местом стала площадка, где дети работали со старыми радиодеталями. Юный радиотехник Даниил признаётся, что ему несложно освоить это мастерство, другое дело, понять, что ты хочешь изобрести.

Даниил Кондрашов, участник фестиваля «ВместеЯрче»: «Сегодня паяем электрические детали, будем поделки делать».

Пока дети познавали мир энергосбережения и экологии эксперты и партнёры фестиваля приняли участие в большом совещании.

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