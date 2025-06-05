Фестиваль гаражной культуры «ГАРАЖАНЕ» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив

В этом году фестиваль состоится 28 июня.

Проект реализуют на очень атмосферной площадке — в гаражном городке по улице Бредова и на акватории Имандры.

Здесь гараж становится не просто местом хранения, а точкой притяжения, местом встреч поколений и площадкой для самовыражения.

«ГАРАЖАНЕ» объединяет эстетику 70–90-х годов с современными форматами досуга и творчества. В программе — мастер-классы по граффити, выжиганию по дереву, росписи по матрёшке, пленэр, музей гаражной культуры, ярмарка мастеров от резидентов Креативного кластера «АРКТИКА», диско-зона с винилом, фуд-корт с «гаражной едой» и водные активности.

В прошлом году «ГАРАЖАНЕ» был признан лучшим туристическим событием в области культуры и искусства среди малых городов по версии «Russian Event Awards».