Фестиваль «Гольфстрим» - от «Пожарной тяги», «Мурманской мили» и заплыва «моржей» до «Арктической кухни» - на всё хватило сил и задора

Север – родина смелых и сильных духом людей! Масштабный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим» можно считать олицетворением человеческой натуры жителей Заполярья.

После двухлетнего перерыва международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим» вновь порадовал северян. Культурно-развлекательная программа помимо традиционного пробега по мосту и заплыва через Кольский залив не оставила равнодушными северян от мала до велика.

Север – родина смелых и сильных духом людей! Масштабный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим» можно считать олицетворением человеческой натуры жителей Заполярья.

На фестивале представлена и «Пожарная тяга», первое в России соревнование по экстремальной атлетике с использованием пожарно-спасательной техники и вооружения. Команды из нашего региона, а также из Карелии, Питера и Тюмени в полной экипировке огнеборцев преодолевали уникальные препятствия, решали тактические задачи.

Дмитрий Ширяев, начальник караула 12-й пожарно-спасательной части Росляково: «Соперники крепкие, будем выгрызать свою победу, пробовать. Наша команда выступает первый раз, только вчера прибыли, потренировались, посмотрели, изучили всё. Надеемся на победу, на Фортуну».

Участники «Пожарной тяги» сочли лёгкий дождик во время состязаний чуть ли не спасением.

А как такому масштабному фестивалю обойтись без волонтёров? В этом году их более пятидесяти.

Альбина Щетинская, волонтёр от Центра развития волонтёрского движения: «Мы помогали ограждения ставить, мы раздавали листовки людям, чтобы они понимали, где и какая зоны находятся, что здесь происходит».

В культурно-развлекательной программе «Гольфстрима» есть место и любительским соревнованиям по мини-футболу. Как отмечают эксперты, главное, чтобы увлечение активным игровым спортом обходилось без травм. Всё должно быть в меру возможностей.

Сергей Миронов, главный судья соревнований по мини-футболу на песке: «Играем мы по олимпийской системе – проиграл – вылетел. Команды с девяти утра начали играть, кто-то остался, кто-то уже уехал».

Помимо футболистов на специальных площадках можно было заметить и волейболистов, и любителей юкигассена. Разнообразие интерактивных локаций на фестивале может вскружить голову, здесь можно было даже прокатиться на лошади. И это ещё не всё.

Любовь к автомобилям проявляется ещё в детстве, яркие машины оставляют неизменно яркое впечатление. И вот ты уже повзрослел, а увлечение осталось. Парад авто- и мототехники - традиционная часть программы «Гольфстрима».

А группа людей с особенностями здоровья может дать фору и профессиональных бегунам. Они вышли на дистанцию «Мурманской мили» первыми, уже за ними стартовали профессиональные спортсмены и просто любители бега. Лидер забега - Михаил Рыбаков.

Михаил Рыбаков, победитель легкоатлетического пробега: «Бежал первый раз, интрига была большая. Спортсменов много, я даже не понимал, а как сложится ситуация. Но получилось удачно, я всем доволен: организация, погода порадовала - чутка солнце вышло, посветило».

Ещё одной проверкой на прочность стал заплыв через Кольский залив. Любители активного образа жизни не испугались холодной воды и дистанции практически в полтора километра. Серьёзные конкуренты из 15 городов страны боролись за лидерство.

Победительница заплыва Елена Булохова приехала на фестиваль из Воркуты и даже после того, как потратила практически все силы на заплыв, установив при этом новый рекорд, продолжала ждать на финише других призёров.

Елена Булохова, из Воркуты, победительница заплыва через Кольский залив: «Очень страшно, но потом ты приступаешь к делу и всё складывается. Если ты готов, то ты покажешь, что готов, вот и всё!».

После экстремальных для организма нагрузок пловцы могли отогреться в специально подготовленной сауне с тёплой водой. От такого сервиса гости фестиваля приходили в восторг:

- Супер было! Эпично, я бы сказал. Особенно, зная, какая температура воды, зная, насколько здесь сильное течение, я хочу сказать, что все огромные молодцы. Мало того, что они подготовились, выдержали температуру, они приложили неимоверное усилие для того, чтобы сохранить спокойствие и доплыть дистанцию. А это очень тяжело.

- Прекрасные впечатления, ребята просто молодцы! Все старались, умнички.

- Постоянно посещаем это мероприятие. Всегда остается много эмоций от этого мероприятия и, несмотря на погоду, всё замечательно.

- Всё замечательно, не ожидали, погода не подвела.

Помимо обширной спортивной программы на празднике работали разнообразные интерактивные зоны. Все желающие смогли отведать блюда от поваров-участников «Арктической кухни». Музыкальное сопровождение праздника обеспечили барабанщики, различные группы. Так же для гостей фестиваля организовали фаейр-шоу.

Церемония награждения победителей и призёров проходила в два этапа.

«Гольфстрим» - международный и культурно-спортивный фестиваль вновь порадовал северян спустя двухлетний перерыв. По отзывам участников, непогода абсолютно не помешала получить заряд позитивных эмоций.