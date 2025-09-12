Заплыв через Кольский залив состоитсяМурманчан на фестиваль «Гольфстрим» доставят бесплатные автобусы
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.25 19:30

Фестиваль «Гольфстрим» - яркая визитная карточка Мурманска

14 сентября столица Кольского Заполярья примет гостей и участников VIII спортивного праздника. В воскресенье на Кольском мосту и на площадках под ним стартует спортивный фестиваль «Гольфстрим».

Его вторая жемчужина – забег, участите в котором принимают не только профессионалы, но и любители. На старте каждому желающему выдают футболку с логотипом, а на финише диплом. Здесь ставят личные рекорды, в том числе неофициальные - по самому неспешному преодолению дистанции. Некоторые проходят её с питомцами, играют на музыкальных инструментах, несут флаги.

Новинки в программе тоже есть.

Ирина Цыганкова, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «Вы все сможете увидеть забег наших спортсменов с ездовыми собаками. Это будет проходить впервые, спортсмены с середины моста будут стартовать со своими, как мы говорим, воспитанниками. Дальше у нас пройдёт площадка «Русский дух», где каждый желающий житель города Мурманска сможет принять участие в силовых русских развлечениях».

Гости фестиваля станут свидетелями силового рекорда Северо-Западного федерального округа в подъёме апполона-акселя весом 400 килограммов. 

Обустройство площадок спортивного события уже подходит к завершению.

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «На данный момент все локации обустроены. Буквально сейчас приехал из-под моста, где мы всё это устанавливаем».

Гостей ждёт интерактивный квест «Тайны Кольского моста». На каждом этапе предстоит ответить на вопрос по конкретному виду спорта. Те, кто соберёт все отметки, примет участие в розыгрыше сувениров на главной сцене.

Фото-челлендж, интерактивная зона «Движения Первых», площадка с арт-объектами, брендированной одеждой и спортивным инвентарём. Самые смелые смогут испытать силы в историческом многоборье.

Организаторы яркого события отметили, что в этом году в целях безопасности северян и гостей фестиваля в Мурманске возможны ограничения мобильного интернета и связи. На время праздника по мосту будет ограничено движение транспорта.

-

