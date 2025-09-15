В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
Фестиваль «Гольфстрим» порадовал участников и гостей новыми рекордами и яркими интерактивными площадками

У мурманчан есть традиция — встречать осень на Кольском мосту. И не просто, а масштабным спортивным событием. Фестиваль «Гольфстрим» в этом году собрал на своих площадках 9 тысяч северян.

Стартовал праздник с одной из его главных особенностей - заплыва через Кольский залив.

11-градусная вода считается даже тёплой, в отличии от, например, прошлых плюс 6. А вот с разгулявшимся в этот день ветром не так повезло, он сильно усложнял задачу и удлинял пловцам дистанцию. Победу в заплыве одержал спортсмен из Владивостока Николай Морозов.

Николай Морозов, победитель заплыва через Кольский залив: «Самое сложное, наверно, это стоять на той стороне и видеть, что тебе предстоит переплыть. Но как только заходишь в воду, то всё проходит. Остаёшься только ты, соперники и вода».

Результат Николая составил 14 минут 26 секунд. Прошлогодний победитель мурманчанин Владислав Сапожников в этот раз финишировал вторым.

Владислав Сапожников, призёр заплыва через Кольский залив: «Очень непростая гонка, сильный боковой ветер, плыли практически всегда под углом. Пытался догнать Колю, но не получилось немного. В принципе, доволен, начало сезона, есть над чем работать. Буду стараться».

Студеная вода не страшна и прекрасной половине. Алиса Зубова начала заниматься плаванием в Кировской спортивной школе с 6 лет. Кольскому заливу девушка бросает вызов второй раз.

Алиса Зубова, участница заплыва через Кольский залив: «Погода гораздо лучше, дистанция легче. Немного с течением пришлось поработать, вода просто супер!».

- Вы рады, что сделали это?

- Да! Я очень рада, я буду это повторять ещё раз и ещё раз.

Затем дали старт второму знаковому событию – легкоатлетическому забегу по самому длинному мосту за Полярным кругом. Открыли его парад мототехники и заезд на роликах. Также дистанцию прошли четырёхлапые представители ездового спорта и малыши на беговелах. А уже за ними к финишу устремились легкоатлеты.

Красную ленту четвертый год подряд первым пересёк Михаил Рыбаков из Североморска. Спортсмен улучшил свой личный рекорд, дистанцию в 1611 метров он преодолел за 3 минуты 58 секунд.

Михаил Рыбаков, победитель легкоатлетического забега: «Сегодня достаточно сильный результат я показал, безумно этому рад. Сегодня решил открытую тактику боя выбрать, потому что три года подряд выигрывал. Решил начать пошустрее, чтобы показать личный рекорд и он удался. По часам он сложился благополучно».

Среди женщин первой до финиша добралась мастер спорта международного класса Татьяна Виноградова. После профессионалов мурманскую милю преодолели и любители. В спортивном забеге принял участие Андрей Чибис, глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы знаете, здесь все так преисполнены, как я наблюдаю, эмоциями, позитивном, активностью. Это самое главное. Совместное спортивное и активное времяпровождение объединяет и прививает правильные привычки в жизнь. Мы вот тоже с сыном вместе пробежали по мосту. Это дорогого стоит».

В течение всего дня гостям не давали скучать интерактивные площадки и спортивные активности. Под мостом проходили соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, юкигассену, шахматам, лазертагу.

На этом яркие моменты фестиваля не заканчиваются. У центральной сцены был установлен новый рекорд Северо-Запада в поднятии грифа «Апполон Аксель». Вес 410 килограммов покорился мастеру спорта по тяжёлой атлетике Леону Мирошнику.

Завершился праздник концертом с участием музыкальных и танцевальных коллективов и награждением победителей и призёров соревнований. Заслуженные медали и призы спортсменам вручил глава региона.

