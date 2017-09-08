Фестиваль «Гольфстрим» вносит изменения в работу автотранспорта

9 сентября во время проведения фестиваля «Гольфстрим» автолюбителям стоит учесть, что в Мурманске на ряде участков дорог будет ограниченно движение транспорта.

Организаторы фестиваля перекроют площадь напротив Ледового Дворца спорта. Отсюда будут ходить бесплатные автобусы для зрителей и участников праздника. Но эту территорию откроют уже в час дня.

Движение автомобилей запретят и по улице Прибрежной - от улицы Достоевского до улицы Баумана проехать по магистрали будет невозможно до 20 часов. На такой же период закроют проезд по Кольскому мосту. Посетителям, добирающимся до места проведения соревнований на своих автомобилях, стоит учесть, что стоянки рядом с мостом из соображений безопасности не будет. Парковаться разрешат только вдоль дороги рядом с Прибрежным рынком.