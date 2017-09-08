Почти все страны АТР проявляют интерес к реализации Северного морского пути – Владимир ПутинПРОЩЕ ГОВОРЯ: Научиться самостоятельно ходить - заветная мечта Машеньки Пазыч, или Героям иногда тоже нужна помощь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»08.09.17 19:30

Фестиваль «Гольфстрим» вносит изменения в работу автотранспорта

9 сентября во время проведения фестиваля «Гольфстрим» автолюбителям стоит учесть, что в Мурманске на ряде участков дорог будет ограниченно движение транспорта.

Организаторы фестиваля перекроют площадь напротив Ледового Дворца спорта. Отсюда будут ходить бесплатные автобусы для зрителей и участников праздника. Но эту территорию откроют уже в час дня.

Движение автомобилей запретят  и по улице Прибрежной - от улицы Достоевского до улицы Баумана проехать по магистрали будет невозможно до 20 часов. На такой же период закроют проезд по Кольскому мосту. Посетителям, добирающимся до места проведения соревнований на своих автомобилях, стоит учесть, что стоянки рядом с мостом из соображений безопасности не будет. Парковаться разрешат только вдоль дороги рядом с Прибрежным рынком.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИзбиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 267 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

DIMON
08.09.17 18:00
Василий, не обращай внимание на этих "тушканчиков". От этих праздно любопытных людей сегодня никуда не деться - им бы селфи на фоне трупов делать, а не людей спасать!
Комментарий к новости:Опрокинувшаяся спецмашина доставила удовольствие многим мурманчанам - свидетелям необычного ДТП
Василий Гусев
08.09.17 15:59
Радость от последствий сего ДТП со стороны мурманчан, жителей города-героя вызывает недоумение и тревогу. В чем причина такого поведения жителей столицы Кольского Заполярья, что же их так веселит и
Комментарий к новости:Опрокинувшаяся спецмашина доставила удовольствие многим мурманчанам - свидетелям необычного ДТП
Нина Степановна
08.09.17 15:53
Жиринвцы не знают на чём голоса заработать в преддверии выборов, всякую чушь мелют! Надо Вольфовича из Госдумы выносить быстрей, тогда в стране спокойней станет
Комментарий к новости:«Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить»: правительство РФ не поддержало законопроект о перезахоронении Ленина
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире00:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиБелокочанная свежая капуста радует северян снижением цены, а яблоки огорчают ростом-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 15 копеек, а евро укрепилось почти на 45 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: авторегистрацию собираются заменить на ИПК
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика