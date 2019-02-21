Фестиваль «Грани» зажигает новые «звёздочки» талантов

Десятый Международный фестиваль детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани-2019» открылся в столице Заполярья. Праздник искусства объединил юные таланты из России, Грузии и Кореи.

В Мурманской детской театральной школе сегодня торжество искусства. Здесь состоялось открытие Х Международного фестиваля «Грани». В зале аншлаг – ни одного свободного места. Коллективы Кольского Заполярья и более двухсот пятидесяти гостей из разных городов России, Грузии и Южной Кореи сыграют 16 спектаклей.

«У нас так совпало, что сейчас проходит и Х Международный фестиваль любительских детских коллективов, - рассказывает Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Поэтому хочется, чтобы ребята, которые стартовали сегодня успешно прошли эстафету, получили удовлетворение, удовольствие, чтобы жюри для них было объективным и поддерживало их. Фестиваль – это ещё и школа для наших детей, поэтому я всем желаю удачи, хорошего настроения и успеха!».

Фестиваль «Грани» уже успел завоевать большое число своих поклонников. Его активно поддерживают на самых разных уровнях. Значение мероприятия, в первую очередь для молодёжи, переоценить невозможно.

«Этот фестиваль юбилейный – 10 лет. Причём он проходит в год, объявленный Годом театра у нас в России, - отмечает Светлана Асташенкова, директор МАОУДО ДТШ города Мурманска. - Это очень символично. Это фестиваль привлек много друзей и партнёров со стороны города, Мурманской области и даже России. Для нас это важно. Этот фестиваль имеет определенный резонанс в этом году, даже больший, чем прошлый. Мы работаем каждый год на то, чтобы держать марку, держать статус. Фестиваль – это определенные отношение со стороны города, со стороны администрации, со стороны депутатов города. Мы ощущаем хорошую и большую поддержку».

В жюри опытные деятели искусств России, руководители и режиссеры ведущих театров стран-участниц фестиваля. В рамках творческой лаборатории запланированы мастер-классы и круглые столы с участием ведущих педагогов Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси. За годы существования фестиваля в нём приняли участие более полутора тысяч юных дарований, 90 театральных самодеятельных коллективов из России, Грузии, Франции, Норвегии, Финляндии и Германии. Организаторы уверены, что в этом году на театральном небосклоне обязательно зажгутся новые юные талантливые звёздочки.