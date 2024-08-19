Фестиваль «Имандра» раздвигает рамки веков и приобретает всё больше поклонников

Как жили люди на Севере в эпоху Средневековья? Чем они занимались, развлекались? Чтобы узнать об этом, можно читать книги, ходить в музеи или погрузиться в необычную атмосферу, посетив фестиваль «Имандра».

Уже шестой год Мончегорск собирает у себя гостей, неравнодушных к истории и большим праздникам.

Кем бы вы хотели быть, если бы жили в эпоху Средневековья? Бравым воином, рукодельницей или шаманом? А может быть, вам по нраву охотничье ремесло или сочинительство музыки? В те времена у людей было много возможностей, о которых с удовольствием рассказывали организаторы фестиваля «Имандра».

А начался большой праздник с масштабного шествия реконструкторов, которые прошлись по улицам города металлургов. Довольно быстро они прибыли в импровизированную древнюю «Имандру».

Войдя в город, участники разбрелись по площадкам, где и началось самое интересное. Гости могли сфотографироваться с ними в красочных фотозонах. Работали палатки с сувенирами, где можно было приобрести не только приятные мелочи на память, но и исторически воссозданную одежду.

После преображения гости могли ближе познакомиться с участниками феста. Например, пообщаться с ведуньями и шаманами, покататься на лошадях. Даже дети чувствовали себя бравыми наездниками на маленьких пони. А ещё были площадки с играми, мастер-классы по созданию разнообразных изделий. Например, кузнец, который помогал выковать ножи или однозубые вилки для еды.

На протяжении двух дней фестиваля на огромной сцене выступали фолк- и рок-артисты. А если кому-то хотелось больше узнать о средневековой музыке, и, в частности, инструментах, на которых играли артисты в те времена, то в этом помогал Виталий Целобенок из Петрозаводска. Он мастер по созданию народных инструментов того времени. Виталий давал мастер-классы про ире на них, рассказывал истории создания. И даже вместе с сыном Тимофеем исполнял душевные композиции.

Виталий Целобенок, владелец мастерской народных и традиционных музыкальных инструментов: «Если мы говорим о гудках, то это реконструкция XII-XIII веков. Это Новгород, Псков. Что касается других инструментов, то здесь сложно говорить, когда пастухи делали эти инструменты. Всегда. И сейчас делают, наверное, в каких-то регионах используют ещё пастушьи рога, пастушьи трубы».

- Сейчас на этих инструментах где-нибудь играют?

- Играют.

- Где?

- Я мастер музыкальных инструментов. У меня их заказывают. Я их изготавливаю, продаю, и на них играют.

Любители активностей могли научиться метать копье или стрелять из лука. Что кстати, довольно непросто, ведь нужна правильная постановка тела и даже пальцев на тетиве.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Пробуем. Вставляем до щелчка, правильно?»

- Правильно, но у вас один палец сверху...

- По сути, попадание в цель есть. Ну, в лес не улетела, уже хорошо. Первая попытка комом, как блинчик.

Мой первый опыт был не очень успешным, но хорошо, что Сергей - профессионал своего дела и объяснил, как нужно стрелять. Буду обучаться весь год, чтобы на следующем фестивале удивить инструктора. А ещё он рассказал, как стреляли из лука древние люди.

Сергей Клименко, реконструктор: «Охотничий лук – это больше к снайперской стрельбе. Человек должен был уметь быстро и правильно целиться, точно стрелять. Военные лучники – это, в основном, соединение. Он никогда не стрелял один. Это не как в фильмах, когда один Робин Гуд стоит и стреляет. Это человек 20-30, которые прямо по сектору отрабатывают».

Развлечений хотели не только взрослые, но и дети. Ведь фестиваль «Имандра» - семейный. И на протяжении праздника ребят развлекали Дарёны. Девушки играли с малышами и знакомили их с поморскими традициями. Они учили традиционные песни, запоминали, как собирать грибы и даже ловить рыбу, как делали их северные предки.

Елена Турченко, педагог-организатор Детского центра творчества «Полярис» в Мончегорске: «Нужно взять удочку за самый кончик. Внимательно смотреть, какая там самая крупная рыбёшка и уметь её подцепить. Детям очень нравится, потому что мы не просто здесь играем. Мы собираем слова нашей поморской песни. Это самая древняя поморская песня про утушку. Мы собираем слова из этой песни с помощью каких-то заданий и поём вместе с детьми».

Стоит отметить, что организаторы делают всё, чтобы интерес у гостей фестиваля не угасал. И даже, когда, кажется, что шестой год подряд невозможно придумать что-то новое, они делают это.

Анна Федорова, директор Агентства развития Мончегорска: «Викинги стали сковывать. В этом году мы расширили период. У нас с VIII по XIV века.Поэтому у нас есть множество народов, с которыми взаимодействовал Кольский полуостров. Это и саамы, и поморы, и новгородцы, и много других. И викинги, естественно, скандинавы. И стало тесно в этом названии, важно было расширить, сделать его более интересным».

Лев Денисов, соорганизатор фестиваля «Имандра»: «Представляете, я был в Мончегорске, никогда в жизни не делал фестивали. И в итоге мы его сделали так, что он понравился людям и вырос в то, что сюда приходят до 15 тысяч человек. Это прекрасное событие. Мини олимпиада в Мончегорске по масштабу и формативности».

И один из основателей фестиваля Лев Денисов прав, ведь теперь на «Имандру» стремятся попасть не только зрители, но и предприниматели. Более сотни заявок со всей России поступило на участие в ярмарках и фудкортах.

Дарья Яркова, руководитель направлений туризм и брендинг Агентства развития Мончегорска: «Заявок уже больше, чем у гас возможностей принять. Поэтому, событие действительно большое - федерального масштаба. Вы видите, сколько людей его посещает. Мне кажется, это большой успех Мончегорска, потому что в нас поверили, как в туристическую локацию. Теперь к нам едут люди с разных городов. И представителей Псков можете увидеть, и Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону. Понятно - Москва и Санкт-Петербург. Очень много участников».

Нельзя не заметить, что событие привлекает всё больше туристов. Люди специально подбирают отпуска, чтобы посетить мончегорский праздник.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Уже фестиваль не первый год входит в самые желанные фестивали и события Мурманской области среди туристов. Наверное, за два дня мы оценим уже географию гостей. Я знаю, что не только жители Мурманска и области, но и других регионов с интересом посещают это мероприятие».

Ольга Островецкая, председатель Совета депутатов г. Мончегорска: «Мы очень рады, когда к нам приезжают туристы, потому что мы в этом тоже заинтересованы. Мы всех приглашаем в наш город. Я думаю, что такого рода мероприятия на Кольском полуострове такого масштабного нет. Поэтому, конечно же, мы всех приглашаем к нам».

Конечно, о полученных эмоциях нужно узнавать не от организаторов или журналистов, а от гостей фестиваля. Мы так и поступили.

- Особенно понравились площадки с гадалками и ведуньями. Там вообще непонятно, что происходит. Всё очень необычно, своеобразно и тематично. Очень много людей, которые одеты в разные костюмы, ходят с мечами. Я не знаю, мечи настоящие или нет, опасно или нет. Но здесь полиция за всем наблюдает, я думаю здорово. И группы, которые выступают вживую и звук замечательный.

- Мы каждый год здесь участвуем.

- Очень много групп сюда приезжают. Интересно послушать.

- У меня, наверное, самое яркое впечатление было от первого раза. Потому что было ощущение, что зашла и реально погрузилась в страну викингов: музыка грохочет, все в костюмах. У меня был шок. Сейчас уже поспокойней, но всё равно интересно. Я уже мастеров каких-то знаю, к ним прихожу и смотрю всякие сувенирчики себе.

- Я каждый год с основания сюда езжу. Очень нравится этот фестиваль, очень хотела попасть на турнир лучников, но в этом году его отменили. Вечером «Драмматикс» жду.

Конечно, какой же отдых без концерта? И кульминацией торжества стали выступления настоящих звёзд сцены. «Drummatix» – сочетающие в своей музыке хип-хоп, этно, альтернативу, вновь посетили северную землю. В этот раз, чтобы выступить на «Имандре».

Александр Пилипюк, барабанщик группы «Drummatix»: «Ты окунаешься в то, куда в обычной жизни, ну, ты идёшь, а везде железобетон и остальное. Ты приезжаешь сюда, ребята в мехах, стрелы, копья. Движуха просто офигенная. Я на самом деле немножко прогулялся, моё почтение, как говорится, господа».

Екатерина Бардыш, вокалистка группы «Drummatix»: «Мне, например, очень прикольно и классно выступить на сцене и смотреть, как эти люди, погруженные, облаченные, будут раскачиваться. Я сейчас хочу покорить викингов и дам с косами. Это очень прикольно, такое шоу, спектакль, сказка, в которой ты являешься персонажем действа. Это очень круто!».

- И несколько слов о Севере, пожалуйста.

Екатерина Бардыш, вокалистка группы «Drummatix»: «С севером я чувствую какое-то единение. Потому что ту музыку, которую создаём, она пропитана холодом, наверное, какие-то отдельные треки. И когда выступаешь на открытой площади, смотришь на природу, на тучи, то чувствуешь, что мы на своём месте, а музыка звучит как надо. Прямо синергия всего происходит: музыки, звука, людей и природы. Это очень классно».

После таких признаний не оставалось сомнений, что «Drummatix» способны разжечь огонь не только в сердцах современных людей, но и тех, кто мог бы случайно переместиться на этот праздник из эпохи Средневековья.