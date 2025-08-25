В Мурманской области стартует кампания по вакцинации от сезонного гриппаМинистерство образования и науки объявляет конкурс на премии губернатора Андрея Чибиса для педагогов-классных руководителей
Фестиваль «Имандра»: в выходные дни в Мончегорске разгулялись викинги, рыцари и ведьмы с нечистью

Все выходные они развлекались вместе с жителями и гостями города металлургов на большом фестивале «Имандра». Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась изучать этот древний и загадочный мир.

Утро выходного дня в Мончегорске было шумным. По улицам города прошли древние северные люди и мистические существа. На пути к славной «Имандре» они танцевали и даже устраивали показательные бои. Развлекались сами и развлекали других.

А на заветном месте шествующих встретили жители импровизированного поселения.

В «Имандре» развлечений было очень много. Оголодавших за время пути встречали на фудкорте яствами. Дети развлекались и участвовали в спаррингах. Дамы могли принарядиться и украсить себя модными средневековыми аксессуарами. Кузнецы творили сувениры из металла, собирая вокруг мужчин.

Множество мастер-классов были доступны для взрослых и детей. Игра на древних музыкальных инструментах, лепка лодочек из глины, создание сувениров и украшений, даже обучение массажу со скалкой. В зоне с животными можно было покататься на лошадях, посмотреть на битву баранов и коз, а ещё познакомиться с птицами. Рядом с соколами сидел красивый филин Фемида. Прекрасная хищница родилась и выросла в неволе, поэтому спокойно воспринимает окружение людей.

Иван Дударев, орнитолог из Санкт-Петербурга: «На любом фестивале филин или другие совы пользуются более ажиотажным вниманием, потому что они милые».

Милые сейчас, а если брать исторические справки, то у древних народов Севера филин был связан с культом предков, ассоциировался с миром мертвых и подземными силами. А ещё мы до сих пор считаем, что сова - символ мудрости.

Иван Дударев, орнитолог из Санкт-Петербурга: «Да, они очень умные. Они определяют своего хозяина. Они помнят, кто их вырастил, кто кормит и к другим людям, так как она выращена человеком, относится лояльно, потому что человека знает».

Для любителей размяться – добро пожаловать в тир. Здесь стрельба из лука, арбалета и даже метание копья. Раньше их использовали для защиты и охоты. Копьё - самое простое из представленных инструментов - деревянная палка с железным наконечником. Профессионалы помогли разобраться, как его правильно бросать. Для начала надо найти баланс, положив на ладонь.

Виктория Зубакова, метатель копья: «надо взять таким образом и метнуть. При этом отпускать надо, как можно раньше его, потому что хвост может заносить. И тогда копьё полетит пластом».

Мирские развлечения очень увлекательны, но что происходит в мире духов?

О том, какие перипетии судьбы уготованы человеку, рассказывали ведьмы и ведуньи. На древних рунах, в магических шарах и по шепоту предков они раскрывали истину ищущим её. Ведунья Айриш работает с целительными инструментами, которые звуками окутывают счастьем и покоем. А если взаправду, то это мурманчанка Инна Куликова, которая трудится звукотерапевтом.

Инна Куликова, звукотерапевт: «Это элатру – крылья. У него очень интересный звук… Напоминает звук поющих чаш. Что такое звук? Это вибрация, а она - энергия. Это единственное, что можно проходить сквозь кости человека и приводить их к оздоровлению. Звук исцеляет».

Конечно, какой праздник без музыки? И на «Имандре» её было очень много. Этно и фолк группы из разных уголков России приехали выступить для гостей фестиваля.

Конечно, рассказы про мистику и духов воспринимать в серьёз не стоит, так как фестиваль носит развлекательный характер. А вот о жизни и быте древних людей рассказывали артисты, реконструкторы и историки. Приятно, что к посещению праздника люди готовились с большим интересом. Включали фантазию на полную.

Виктория Добрякова, гость «Имандры»: «Всё началось с птицы, ею же и закончилось. Хотелось быть какой-то злой ведьмой. Мы очень такие фестивальщики и это единственный фестиваль, где можно выразить себя и быть собой. Как ты нафантазировал. Я пришла и показала, какая я есть сегодня».

Александр Петров, гость «Имандры»: «Я даже не знаю, что за образ. Злой гном. Я третий раз уже на фестивале. Отличный фестиваль, мне очень нравится. Большой и масштабный. Еды много, вкусно».

Павел Цветков, гость «Имандры»: «Я в образе викинга. Материал называется «ева» – вспененная резина. Всё из нее, рукоделю, скажем так».

София Тохтамыш, гость «Имандры»: «Мы представляем семью викингов…».

Екатерина Тохтамыш, гость «Имандры»: «Такие мурманские викинги».

Сергей Тохтамыш, гость «Имандры»: «В прошлом году посетили фестиваль этот и заболели, можно сказать. Изготовили костюмы. В первый раз были без них, в этот раз пришли в костюмах. Особенно дочка и жена».

Каких гостей только не встречали на «Имандре».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Классный фестиваль. Очень душевно, профессионально подготовлен. И атмосфера душевная. Отдельно локация с сеном для детей - просто топ. Всё здорово. Организаторам огромное спасибо, всё сделано чётко, профессионально и грамотно. А всем участникам - удовольствия».

Фестиваль длился два дня. За это время его посетили несколько десятков тысяч людей. И благодаря такому спеху организаторы уверяют, все только начинается. «Имандра» вернётся ещё не раз.

