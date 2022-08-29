Фестиваль «Имандра Викинг Фест» в Мончегорске растянулся на два выходных дня

Добро пожаловать в мир Средневековья. Первая остановка - лагерь викингов. Запах еды, конечно, привлёк моё внимание. Повар Алексей готовит обед для 50 воинов. В их времена из еды были доступны мясо, рыба, бобовые культуры, продукты из пшеницы и овощи. Как отмечает повар, нехитрый набор.

Шествие викингов, сотни активностей, иммерсивное шоу, выступление известных исполнителей и многое другое ожидало жителей и гостей города. Фестиваль викингов не мог обойтись без драккара. Сопровождал нас мастер по судостроению родом он из Карелии Павел Долгих. К современным аналогам боевой ладьи Павел относится снисходительно, говорит, что до уровня корабелов прошлого ещё далеко.

Павел Долгих, мастер по судостроению: «Нам никогда не достичь тех успехов, которые были сотни, тысячи лет назад. Там были мастера с золотыми руками. Наши руки надо доставать. Там люди жили с топором».

Но так кажется только профессионалу, а в глазах гостей все идеально - и озеро Имандра, которое захватывает своими красотами, и викинги, и конечно их верный друг Григорий - ирландский волкодав.

А начался Имандра викинг фест в Мончегорске с шествия по улицам города.

Добро пожаловать в мир Средневековья. Первая остановка - лагерь викингов. Запах еды, конечно, привлёк моё внимание. Повар Алексей готовит обед для 50 воинов. В их времена из еды были доступны мясо, рыба, бобовые культуры, продукты из пшеницы и овощи. Как отмечает повар, нехитрый набор.

Алексей Квасников, повар: «Сегодня ребятам на обед я приготовил суп. Можно сказать, из сердца дракона, можно сказать, вытащенного из земли. Многие его знают под видом свеклы. Можно сказать, борщ, но только без картофеля. Потому что картофель привезли из Нового Света существенно позже. Готовлю на бульоне из оленины».

Пока викинги обедали и готовились встречать гостей, я стала свидетелем свадебного торжества. Каждый желающий мог скрепить свои узы брака по обычаям воинов.

- Что вы об этом думаете?

- Если честно, мы в шоке, мы всего неделю знакомы.

- Как вам невеста.

- Знаете, что мне больше всего нравится? То, что вот если нормально расписаться в Российской Федерации, то нужно заплатить определенную сумму денег, а здесь 450 рублей и всё готово.

- Как вам такое бракосочетание.

- Супер!

- Для начала мы обязательно должны спросить молодожёнов, готовы ли они вступить в этот брак. Чисты ли их сердца. После их ответа мы проводим ряд испытаний: плетут себе браслеты любви, вечности, умиротворения, мудрости - это вместо колец. Затем они пройдут следующее испытание - вкусят ложку мёда, после чего они должны прочитать клятву верности и любви. После этого они обмениваются поцелуем крепким.

- Ребята, главный вопрос: «Вы хорошо подумали?».

- Очень хорошо!

Активности были предусмотрены на любой вкус. Игра на этнических барабан, ипподром, скотный двор, нордические танцы, захватывающие бои, стрельбище, метание ножей и многое другое.

Познакомилась с тремя викингами Витом, Карлом и Олафом. Исполнять роли викингов для них - хобби, которое доставляет массу удовольствия.

Карл, викинг: «Это на самом деле очень увлекательно, это безумно здорово. Это позволяет нам ездить по городам России, просто путешествовать, общение с разными людьми. Реконструкция - это увлечение, которое объединяет многие страны. Понимаете, у нас везде есть друзья, в каждой стране и это очень здорово!».

Вит, викинг: «На фестивалях мы можем бить друг друга. Совершенно бесплатно и по обоюдному согласию».

Гости мероприятия Юля и Оля пришли на фестиваль в нарядах, которые сами сшили, чтобы не отходить от традиций. И даже имена себе придумали под стать случаю.

Елена, гость фестиваля: «Очень любим натуральные материалы – меха, украшения, оружие тоже пригодится. Есть тор, можно им воспользоваться, если меня кто-то обидит, но никому не даю, я его берегу».

Помимо различных активностей на фестивале работали фут-корты. Выстраивались очереди, чтобы отведать шашлык, похлебку, оленину и многое другое.

Как отмечают организаторы праздника, в этом году фестиваль отличается. Появилось больше активностей для детей, бесплатный вай-фай, чат-бот. Прокатиться по озеру можно на двух драккарах.

Анна Фёдорова, директор Агентства развития Мончегорска: «В этом году у нас прекрасная и замечательная сцена, она лучше, чем в прошлом году, она фантастическая. Это вечером увидят наши гости. Потрясающий звук, слышно в городе, поэтому все идут сюда для того, чтобы увидеть, посмотреть. Программа на сцене тоже более разнообразная, сцена не пустует, постоянно идут какие-то движения, сражения».

А дети могли поучаствовать в различных играх, танцевать, водить хороводы, а для родителей могли отдохнуть на импровизированных лавочках из сена.

На второй день гостей и жителей города металлургов порадовала выступлением группа «Эпидемия».

Фестиваль «Имандра Викинг Фест» дал возможность тысячам людей погрузиться в атмосферу Средневековья и получить массу впечатлений.