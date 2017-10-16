Фестиваль интеллектуальных игр «Лаппифест» объединяет самых любопытных и знающих

Интеллектуальные игры становятся всё популярнее. В Мурманске второй год проходит фестиваль, посвященный познавательному виду отдыха. В этом году в нём принимает участие 200 школьников со всей области. На открытии «Лаппифеста» побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В одной аудитории школьники отвечают на вопросы ведущего, полагаясь лишь на собственные знания, как участники популярного шоу «Своя игра». А в соседнем кабинете - поклонники «Что? Где? Когда? бьются над хитроумными загадками методом мозгового штурма. Фестиваль интеллектуальных игр «Лаппифест» уже второй год подряд объединяет детей и подростков, верящих в силу мысли.

В этом году в «Лаппифесте» принимают участие 200 ребят из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Ловозерского района, Североморска и Александровска. Так как турнир продлится до апреля, следует полагать, что количество участников будет только расти.