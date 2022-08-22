Фестиваль искусств «Табуретка» собрал в Мончегорске гостей со всей области и не только

Мария Рябенкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Сегодня мы находимся на шестом фестивале «Табуретка» Посмотрите, это та самая легендарная табуретка, на которой я стою, на ней совершится мой творческий литературный дебют. «Я к вам пишу, чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня»…

Мария Рябенкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Сегодня мы находимся на шестом фестивале «Табуретка» Посмотрите, это та самая легендарная табуретка, на которой я стою, на ней совершится мой творческий литературный дебют. «Я к вам пишу, чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня»…

Давайте вспомним, а почему «Табуретка»? Фестиваль зародился в Мончегорске и стал его своеобразным символом.

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика»: «Это символ первой сцены в жизни каждого человека. Когда нас просили в детстве подняться на табуретку и прочитать Деду Морозу стихи или подарить рисунок, или ещё что-то сделать, или спеть песенку. Это такое вот выступление. С детства - первая сцена. Табуретка стала ещё сценой для всех желающих взрослых в этот день».

Идею выступлений на табуретке подхватило большое количество людей – от мала до велика.

Конечно же фестиваль полон масштабных событий и ярких гостей! Только очутившись в парке, сразу становилось понятно, что здесь каждый найдёт что-то на свой вкус.

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика»: «Здесь много разных игр, много разного арта, есть виртуальная реальность, поэты читают стихи, они читают под музыку с танцами. Большие братья ходят по аллее на ходулях, шикарные костюмы Елены Басовой».

Ярмарка мастеров с множеством мастер-классов была просто загляденье. А ещё курсы актёрского мастерства, пленэр, саамский футбол, увлекательные лекции, знакомство с высокими технологиями. Например, экзоскелет.

За два года затишья из-за пандемии фестиваль был переосмыслен организаторами. Теперь он преобразился и вышел на новый уровень. Сама программа была своего рода экспериментом и, конечно, были сомнения, а вдруг не получится?! Но все идеи, вложенные в «Табуретку», оправдали себя и нашли отклик у зрителя.

Занда Буслова, руководитель проектов департамента общественных связей компании «Норникель»: «В этом году, мне кажется, что нам удалось сделать его семейным. Мне кажется, что и взрослые, и люди серебреного возраста, и подростки, и совсем малыши могут приобщиться к любой активности фестиваля. И это очень хорошо. Семья – это наша первая ценность, а для компании ценность – это сотрудники, люди. Это главная ценность компании. Гости фестиваля искренне наслаждались погожим солнечным днём и возможностью приобщиться к необычным активностям. В принципе, я считаю, что в рамках Мончегорска всё очень здорово сделано, продумано. Очень интересно, прекрасный отдых».

Ещё одним экстраординарным гостем оказался коллектив «Упсала-Цирк» из Санкт-Петербурга, который выступил со своим спектаклем «Приехали» впервые в Мончегорске.

«Упсала-Цирк»: «Прекрасный город, прекрасный город. Судя по погоде, нам фортануло. Говорят, что здесь холодно, но вот мы привезли с собой тепло, видимо».

Впереди участников фестиваля ждала встреча с известными комиками – Еленой Новиковой, звездой сериала «Я не шучу» и стендап-комиком Амбарцумом Симонянцом.

Приобщиться к стендапу смогли и жители Мончегорска. Больше недели тонкостям сценического юмористического мастерства и написанию шуток их учили известные стендаперы страны.

Закончился фестиваль творческой встречей с заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Селиным (он же Дукалис).

Сергей Селин, актеё театра и кино: «Мне очень понравилось, народ с удовольствием участвует, ходит, смотрит. Всё сделано это для кого? Для людей! И мы работаем, вы работаете. Для кого? Для зрителя. Поэтому им нравится, а нам хорошо от этого. Поэтому и я здесь».

Сергей Селин шутил со сцены, цитировал Жванецкого и желал всем здоровья. Зрители смотрели и не выпускали из рук мобильные телефоны, а вдруг знаменитый Дукалис проронит одну из крылатых фразочек «Улицы разбитых фонарей».