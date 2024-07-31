Фестиваль искусств вокруг «Поэтической табуретки»

Северное лето богато на культурные события. Уже в эти выходные в Мончегорске состоится фестиваль искусств «Табуретка».

Праздник традиционно развернётся в парке имени Бровцева, где установлен трёхметровый арт-объект «Поэтическая табуретка». В рамках проекта будут действовать различные активности: творческие мастер классы, фотовыставка, тренинги для начинающих и опытных писателей, многое другое.

Ещё одной яркой точкой притяжения станет ярмарка местных промысловых мастеров. Также северяне смогут чуть ближе познакомиться с творчеством саамов, на концерте своим сборником стихов на русском языке поделится старейшина Ассоциации Кольских саамов Нина Афанасьева.

Начало фестиваля в 11 часов. А в семь вечера начнётся программа в Городском центре культуры. Вас ждёт творческая встреча с актрисой, стендап-комиком Еленой Борщёвой.