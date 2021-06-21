День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.06.21 19:30
Фестиваль исторической реконструкции «Гандвик» перенесён на неопределённый срок
В связи с новыми коронавирусными ограничениями фестиваль исторической реконструкции «Гандвик» перенесён на неопределённый срок.
Организаторы очень надеялись, что фестиваль состоится, были подготовлены планы и программы мероприятий. Сам фестиваль должен был пройти с учётом всех мер безопасности. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Мурманской области с 22 июня все массовые мероприятия, в том числе и на открытом воздухе были отменены.
По словам команды фестиваля, они не вправе рисковать здоровьем участников и гостей «Гандвика», поэтому решили приостановить подготовку на неопределённый срок.
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павел
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Простачок
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