Фестиваль красоты «Сияние Арктики» объединяет девушек Заполярья

Каждая из них уникальна и достойна звания победителя. Мероприятия конкурса направлены на трансформацию и раскрытие в участницах новых граней их самобытности.

В Мурманске стартовал четвёртый региональный конкурс красоты «Сияние Арктики» — один из самых ярких проектов Заполярья. В течение нескольких месяцев участниц ждёт насыщенная программа: мастер-классы, фотосессии, дегустации арктической кухни и многое другое

Галина Скибяк, директор конкурса «Сияние Арктики»: «Сегодня в рамках проекта у нас с участницами прошла встреча знакомств. Мы заранее познакомились с нашими будущими королевами, нашими участницами. Наш проект направлен на раскрытие уникальности, красоты и природных талантов наших участниц. Данный сезон уже четвёртый, мы надеемся и даже уверены, что он будет незабываемым».

Анна Любенская, участница конкурса «Сияние Арктики»: «Я недавно узнала, что будет проводиться конкурс, но знала о нём давно – три-четыре года назад, когда в нём участвовала моя знакомая, она и победила в нём. С тех пор есть дикое желание поучаствовать и победить».

Четвёртый сезон проекта полностью меняет формат конкурса. Девушек ждёт насыщенная развлекательная программа без изнурительных тренировок и репетиций – только положительные эмоции и впечатления.