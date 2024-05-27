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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.24 19:30

Фестиваль «КультАрктика»: связать регионы по Белому морю - перспективная идея

Раз в два года в Мурманской области проводят большой фестиваль «КультАрктика». В этот раз организаторы решили отойти от классической деловой программы и устроили выездную секцию.

Путешествуя в автобусе по городу, участники из разных регионов рассказывали о себе и делились планами по развитию.

Развитие туризма – задача, объединяющая северные регионы России. И достигнуть в этом деле успеха можно только работая сообща. А значит, необходимо обсуждать и развивать интересные инициативы.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Впервые мы собираемся вместе, потому что следующий этап – нам предложат общую схему. Нас объединят в большой общий проект и будут общие решения. Эти стыковки, эти планы взаимодействия должны быть на уровне людей, а не просто проекта. Однозначно, это должны быть продукты, связанные с автотуризмом, потому что сейчас у нас развивается придорожный сервис, нам важно, чтобы этот придорожный сервис развивался в Карелии. И чтобы нас объединял этот маршрут. Нам нужны водные маршруты по Белому морю, которое объединяет несколько регионов. Это позволит нам делать классные и интересные маршруты».

Анастасия Иванова, руководитель Туристского информационного центра Мурманской области: «Я думаю, что сейчас это мероприятие поспособствует тому, что мы усилим продвижение. Потому что у нас есть очень хороший маршрут для автопутешественников и каравайнеров от Белого до Баренцева моря. Мы понимаем, что это достаточно популярно для туристов. И основной поток у нас приезжает из Ленинградской области, в любом случае они едут через Карелию. Нам нужно усилиться в продвижении, составить общие межрегиональные маршруты».

В этом году было принято решение провести сессию в рамках форума «КультАрктика», и не простую, а выездную. Представители сферы бизнеса и туризма из Республики Карелия, Архангельской, Вологодской и Мурманской областей – всего более 50 человек, отправились на экскурсию по нашему городу-герою. Во время неё не только знакомились с местностью. Прямо в автобусе участники представляли визитные карточки своих регионов и проекты, которыми занимаются.

- Мы с вами помним, что президент Владимир Путин сказал, что освоение Арктики является приоритетной задачей. Хотя всего 38% территорий нашего региона отнесено к Арктическим регионам, мы пытаемся в полной мере использовать федеральные механизмы, которые представляет нам Федерация для развития территорий. Мы благодарим «ПроГород», которые активно с нами сотрудничают и разрабатывают для нас несколько мастер-планов. Мы делаем ставку на развитие нашей Кемско-Беломорской агломерации.

Первой точкой путешествия стал мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Здесь участники делегации возложили цветы к Вечному огню и прослушали историю Мурманска, как он выстоял в те страшные военные годы и после развивался.

После гости переместились в древний город Кола, точнее на Поморскую набережную. Здесь продолжилось неформатное и культурное общение. Например, цель создателя этнопарка в поморском селе Колежма – сохранить историческую связь наших территорий.

Евгений Легкий, создатель этнопарка в Карелии: «Вообще традиционно с наших мест всегда ходили на лов в Териберку. Поселок, который был основан в 1540 году. И всё население ходило сюда - в Мурманскую область. И здесь много людей с Колежмы, они остались и жили здесь в Мурманске, есть родственники».

Представители Архангельской области признаются, что связать наши регионы по Белому морю - перспективная идея. Сейчас есть частные суда, которые время от времени возят туристов в акваториях Архангельской и Мурманской области, но необходимо сделать это направление организованным и развивать его полноценно».

Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области: «Это, конечно, такая стратегическая идея-мечта, что мы к этому придём и через наши территории можно будет передвигаться по морскому, речному, водному маршруту». Сейчас мы разрабатываем все авиамаршруты и нацтур-маршруты. Это то, к чему мы, возможно, тоже сегодня придём, что между нами должно появиться. Вот уже у нас в процессе с Карелией национальный туристический маршрут межрегиональный, который свяжет Соловки, Карелию и Архангельскую область. Я уверена, что мастер-план, который у нас появится «Русский Север и Арктика», нам даст опору для дальнейшего развития всех наших территорий».

«Русский Север и Арктика» - это схема развития туризма четырёх регионов, представители которых сегодня в составе делегации. Но акцентируем внимание на нашем Заполярье и его потенциально популярных направлениях.

Ксения Титова, руководитель проектного офиса «ПроГород»: «Это направление в сторону Кандалакши, конечно, Кировск, Апатиты и южное побережье Кольского полуострова. И это направление в сторону полуострова Рыбачий и Средний и Никеля. Это два разнонаправленных вектора, которые сегодня, наверное, представляют наибольший потенциал с точки зрения развития туризма Мурманской области».

Яна Судакова, ведущий специалист комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики: «Так как у нас арктический туризм финансово никак не поддерживается госпрограммами, то хотелось бы наладить взаимодействие либо с туриндустрией, либо с комитетом по туризму и развивать арктический туризм в более интересном ключе. Чтобы не было ограничений, чтобы люди хотели и заинтересовались тем, что создаём мы, пришли на помощь, наверное. Хотелось бы просто наладить контакты, чтобы понимать, чем занимаются они, набраться опыта, послушать, потому что очень интересно рассказывают».

В течение дня делегация путешествовала по Мурманску и Коле, изучала их, знакомилась с историей Заполярья. Всё это в формате живого неформального общения с участниками.

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