Фестиваль КВН состоится в Мурманске 31марта в «Кировке»

Талантливая молодёжь со всей России активно готовится к Мурманскому фестивалю официальной лиги КВН, который состоится уже в это воскресенье. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила репетицию.

Новый сезон Мурманской лиги КВН стартует 31 марта. Сейчас юмористы готовятся с утра и до вечера, вместе с наставниками редактируют шутки и ставят танцы - ведь на фестивалях традиционно аншлаг. Отличительной чертой этого праздника юмора будет рекордное количество команд-участников. 18 сборных из Мурманской области, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

«Все команды очень разные, есть, которые представляют студенческие коллективы, есть, которые представляют работающую молодёжь, - рассказывает Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Мне кажется, что каждый, кто придёт 31 марта на фестиваль Мурманской официальной лиги КВН, найдёт ту команду, за которую будут болеть в течение всего года».

Некоторые команды попали в Официальную лигу после «Молодёжного» фестиваля. У команды КВН «Бабслей» маленький игровой стаж - лишь одно выступление. Эти ребята особенно волнуются, но обещают, что выложаться на все сто процентов и показать зрителям яркие и смешные номера.

«Можно попошлить немножечко, аккуратненько, можно задеть шутками правительство наше, чуть- чуть. Круг шуток широк», - говорит Юрий Манаков, капитан команды КВН «Бабслей».

Даже кушают ребята в эти дни по-быстрому, перебиваясь печеньем и соком. Ребята признаются, что на редактуры ходят как на работу - с 9 утра и до позднего вечера.

«Готовимся очень усердно, - рассказывает Мария Гусакова, участница команды КВН «Бабслей». - Мы постоянно чем-то занимаемся, репетируем, прогоняем снова и снова, времени практически не остаётся. А нам - девочкам хочется и накраситься красиво, и так далее. Приходится всё делать здесь, в Доме молодёжи».

Для весёлых и находчивых сцена - неотъемлемая часть жизни. И чтобы хорошо выступить хорошо, ребята готовы репетировать даже в коридоре.

Напоминаем, что оценить старания талантливой молодёжи можно будет 31 марта в 19 часов в ДК имени С.М. Кирова.