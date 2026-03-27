Фестиваль миниинвазивных технологий в хирургии: в Мурманске состоялся слёт светил медицинской науки

В Мурманске собрали самый цвет российской медицины. На конференции «Фестиваль миниинвазивных технологий в хирургии» ведущие специалисты обсуждали приёмы и практики в использовании эндоскопических методик и проведении операций через небольшие проколы или естественные отверстия человеческого тела. Одна из тем касалась операций по сложнейшим воспалительным заболеваниям кишечника и методам их лечения.

Армен Варданян, руководитель отделения колоректальной хирургии НМИЦ колопроктологии имени Рыжих: «Что хорошо в Мурманске, - здесь есть хорошая и сильная команда гастроэнтерологов, которые уже много лет работает с пациентами, с воспалительными заболеваниями кишечника. Есть мощная хирургическая команда, которая имеет прекрасный опыт в лечении подобного рода пациентов. Мы сейчас просто хотим подсказать им, как правильно поступать, чтобы более быстро и правильно выполнять эти вмешательства».

На конференции одним из приглашенных гостей стал Армен Варданян, руководитель отделения колоректальной хирургии Национального медицинского исследовательского центра колопроктологии имени Рыжих. В отделении лечат пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, злокачественными и доброкачественными болезнями толстой кишки. Его руководитель выступил с лекцией и поделился с мурманскими коллегами важнейшими нюансами проведения таких операций.

Армен Варданян, руководитель отделения колоректальной хирургии НМИЦ колопроктологии имени Рыжих: «Не только язвенного колита, но и болезни Крона становится всё больше, поэтому эта проблема начинает возникать у всех коллег. Как же поступать правильно с этими пациентами? Наш центр исторически уже многие годы занимается этой проблемой, и мы наработали определенную тактику, как консервативную, так и хирургическую, мы составители клинических рекомендаций по лечению язвенного колита и болезни Крона у взрослых. Поэтому выезжаем в регионы, где коллеги просят о помощи, как правильно поступить, чтобы не ошибиться, назначить правильное лечение, своевременное лечение, установить вовремя показания к хирургическому лечению. Вот об этих всех аспектах мы поговорим».

Врачи не только делились опытом, но и показывали.

Илеоцекальная резекция – удаление пораженного участка перехода тонкой кишки в толстую – это одна из восьми сложнейших операций, которую в дни конференции проводят мурманские и московские хирурги.

По возможности, как и в данном случае, операцию проводят мини-инвазивно, то есть с минимальным ущербом для пациента. Хирургические вмешательства длятся по-разному, ведь случаи уникальны и зависят от объёма требуемого лечения. В среднем хирургу требуется от 3 до 5 часов на одного пациента.