Фестиваль «Морозко» вновь открыл свои двери сказочным персонажам

Продлить волшебство как можно дольше, пожалуй, главная задача ежегодного фестиваля «Морозко». В этом году двери для Дедов Морозов всей Мурманской области состязание распахнуло в шестой раз. Фестиваль носит название известной советской киносказки. Именно в районе Оленегорска прошла съёмка большинства сцен фильма, а местные жители были задействованы в массовке. Но сегодня стать частью «Морозко» оленегорцы предлагают всем желающим.

Валентина Островская, режиссёр Центра культуры и досуга «Полярная звезда», организатор фестиваля «Морозко», г. Оленегорск: «Наверное, это рекорд по количеству участников за годы существования фестиваля: в этом году мы приняли 14 спектаклей и игровых программ».

В числе постоянных участников, например, коллектив из Гаджиево. Каждый проект специалистов из Центра творчества и досуга – это синоним слова «сказка», подтвердили это и члены жюри, присудив знакомым народным персонажам 1 место за лучшую игровую программу. Кажется, есть у затейников свой рецепт успешного шоу.

Виктория Терей, заведующая сектором по молодёжной деятельности Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Всегда хотим удивить детей. Это самое главное для нас, они наши главные зрители. Новый год – это праздник-сказка, вера в чудеса».

Но если гаджиевцы на фестивале уже в третий раз, а значит, опыта поднабрались и ошибки учли, то для кого-то участие в конкурсе стало первым. Но от этого событие становится только волшебнее и неординарнее.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей, председатель жюри фестиваля «Морозко», г. Мурманск: «Каждый год – это открытие. Есть и то, что сохраняется – мы продолжаем Новый год, продолжается чудо для взрослых и детей, но каждый год приезжают новые коллективы: в этом году приехал замечательный коллектив энтузиастов из Туломы».

Театрализованную студию «Лицедеи» из Туломского сельского Дома культуры отметили специальным дипломом – это отличный старт, уверены эксперты. Кстати, номинаций, в которых наградили призёров и победителей, было также традиционно две: «Игровая программа» и «Новогодняя сказка».

Владислав Павлов, заведующий заочным отделением Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, член жюри фестиваля «Морозко», г. Санкт-Петербург: «Можно сказать, что уровень достойный, а главное, все члены жюри верят в ту сказку, которую показывает каждый конкурсант».

Какой фестиваль обходится без ярмарки? Домой можно прихватить не только эмоции, но и сладенькое. Полюбившиеся детворе прянички предлагает известная всем героиня, словно только что сошедшая с книжных страниц.

Лисичка со скалочкой, г. Оленегорск: «Печём вместе с мамой, она большие пряники, а я пуговички. Они на натуральном меду, поэтому все безопасные».

Что ж, больше нет причин держать интригу: самое время подвести итог. Гран-при сказочного состязания и переходящий волшебный посох «Морозко» отправился в этом году в Мурмаши. Он займёт почётное место в Доме культуры посёлка до следующего фестиваля.