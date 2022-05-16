Фестиваль «Наш экипаж – одна семья» собрал представителей всех подразделений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота
Мероприятие стало своеобразным продолжением творческой сессии проекта «Звезда Севера», только на этот раз инициаторами выступили члены женсоветов.
Военным оркестром, непринуждённым светским общением, домашними угощениями и шуршанием платьев встретили участников обширного заседания женсовета в Полярном. Женский клуб «Полярная звезда» подвёл итоги своего первого года работы.
Лариса Михайлова, организатор фестиваля «Наш экипаж – одна семья»: «Самое главное сегодня - это дресс-код: наши девушки в длинных, нарядных и красивых платьях. К этому мы стремимся – хотим получить и удовольствие, и поздравить наших любимых мужчин».
Галия Попова, председатель женсовета бригады подводников, г. Полярный: «У нас очень национальный экипаж: есть семьи с Дагестана, с Казахстана. Я приготовила торт. Приглашаем гостей отведать наши угощения».
Конечно, это не единственная задача сегодняшнего фестиваля «Наш экипаж – одна семья»: поставлены цели, например, познакомить поближе с составом Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в числе которой бригады надводных и подводных кораблей, охраны водного района и спецотряды. Женсовет морского спецназа даже пригласил мужчин продемонстрировать свои навыки.
А ещё в Международный день семьи только и разговоров о том, что о любимых – благодаря мужьям и их нелёгкой службе девушки и оказались на Севере, в уютном маленьком городе, ставшем домом.
Татьяна Сахарова, сенатор Российской Федерации от Мурманской области: «Для меня это особенно важно, потому что я из семьи военного, я дочь военного. Мы сменили много гарнизонов: Североморск – это 11-е место службы моего папы. Я знаю, что такое теплота человеческих отношений, когда папа или мама не могут уделить тебе время, но всегда есть замечательные соседи, которые накормят, поддержат. И это теплота есть именно в таких маленьких военных городках».
Клуб «Полярная звезда», объединивший женсоветы ЗАТО Александровск, родился благодаря региональному проекту «Звезда Севера»: конференция для женщин помогла многим ответить на волнующие вопросы, обрести поддержку, завести друзей и найти себя.
Евгения Чибис, организатор конференции «Звезда Севера»: «Отклики идут абсолютно положительные. Девушки создают собственные проекты, открывают маленькие бизнесы, организовывают собственные социальные программы и активно вовлекаются в программы Единого волонтёрского Центра и в собственные, которые инициированы в Полярном, в города ЗАТО Александровск».
И таких дочерних проектов у «Звезды» может стать больше, уверены организаторы. Женские клубы начали свою деятельность также в Гаджиево и Заозерске.
Галина Скибина, председатель женсовета отряда специального назначения БПДСС, г. Полярный: «Это как глоток свежего воздуха в нашем закрытом гарнизоне, возможность посмотреть для нас, для наших детей окружающий мир, получить море полезной информации».
Ещё один повод собрать небольшой офицерский бал – это приближающийся юбилей. 1 июля Краснознаменная Кольская флотилия отметит свой 40-й день рождения, а этот концерт – творческий подарок военнослужащим бригад, часть которых базируется не только в Полярном, но и посёлке Оленья Губа и Североморске.
Олеся Малышева, председатель женсовета бригады больших противолодочных кораблей, ЗАТО г. Североморск: «Всегда приятно участвовать в чём-то новом, что сплачивает семьи, флот, тем более здесь все составляющие нашей флотилии… Мы всегда готовы поддержать супругов. Это всё чудесно!».
Администрация муниципалитета и командование Кольской флотилии отметили за яркие приветствия каждую женскую команду. Финальным аккордом фестиваля стало выступление Ансамбля песни и пляски Северного флота.